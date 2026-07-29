MLB／老虎局局得分14：0大勝金鶯 李灝宇僅代守、明續拚連13場安打

老虎隊與金鶯隊系列賽第2場比賽，近況火燙的台灣內野手李灝宇沒有先發，8局上替補上場守二壘，沒有獲得打擊機會；老虎打線則是不靠李灝宇就火力全開，全場揮出19支安打，開賽起局局有分數進帳，終場以14：0大勝收場。

老虎打線自開賽起連續8局攻進分數，老虎全場19安包括3發全壘打，捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）先在2局下轟出陽春全壘打，8局下再敲一發2分全壘打，單場雙響砲，繳出4安4打點表現；二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）也在4局下轟出一發2分彈，單場雙安貢獻5打點。

擔任開路先鋒的超級新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）單場5打數4安打，還選到1次保送上壘、跑回4分；貝耶茲（Javier Baez）也是3安猛打賞演出。

老虎今天前4局就從金鶯先發投手克里莫（Dean Kremer）手中打下8分，讓他吞下本季第4敗，後續金鶯接手的3任牛棚投手也都難逃被狙擊的命運。

老虎隊則是僅靠2任投手合力完封金鶯打線，梅爾頓（Troy Melton）先發7局僅被敲3支安打，有2次保送，送出5次三振，拿下本季第6勝，梅登（Ty Madden）後援2局連續抓下6個出局數，守住勝利。

李灝宇此戰沒有被排進先發陣容中，8局上被換上場替補托瑞斯守二壘，8局下也沒有獲得打擊機會，下一戰有機會繼續挑戰連13場安打。