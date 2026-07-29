快訊

平溪放天燈事隔2年遭檢舉 林志玲：會乖乖繳罰金

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／老虎局局得分14：0大勝金鶯 李灝宇僅代守、明續拚連13場安打

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
老虎隊靠著全場19支安打與3發全壘打，以14：0大勝金鶯；李灝宇此役未先發僅代守，下一戰仍有機會挑戰連13場安打。 路透通訊社
老虎隊靠著全場19支安打與3發全壘打，以14：0大勝金鶯；李灝宇此役未先發僅代守，下一戰仍有機會挑戰連13場安打。 路透通訊社

老虎隊與金鶯隊系列賽第2場比賽，近況火燙的台灣內野手李灝宇沒有先發，8局上替補上場守二壘，沒有獲得打擊機會；老虎打線則是不靠李灝宇就火力全開，全場揮出19支安打，開賽起局局有分數進帳，終場以14：0大勝收場。

老虎打線自開賽起連續8局攻進分數，老虎全場19安包括3發全壘打，捕手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）先在2局下轟出陽春全壘打，8局下再敲一發2分全壘打，單場雙響砲，繳出4安4打點表現；二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）也在4局下轟出一發2分彈，單場雙安貢獻5打點。

擔任開路先鋒的超級新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）單場5打數4安打，還選到1次保送上壘、跑回4分；貝耶茲（Javier Baez）也是3安猛打賞演出。

老虎今天前4局就從金鶯先發投手克里莫（Dean Kremer）手中打下8分，讓他吞下本季第4敗，後續金鶯接手的3任牛棚投手也都難逃被狙擊的命運。

老虎隊則是僅靠2任投手合力完封金鶯打線，梅爾頓（Troy Melton）先發7局僅被敲3支安打，有2次保送，送出5次三振，拿下本季第6勝，梅登（Ty Madden）後援2局連續抓下6個出局數，守住勝利。

李灝宇此戰沒有被排進先發陣容中，8局上被換上場替補托瑞斯守二壘，8局下也沒有獲得打擊機會，下一戰有機會繼續挑戰連13場安打。

金鶯 老虎 托瑞斯

延伸閱讀

MLB／李灝宇連3戰出現二壘打 連11戰安打再創生涯新高

MLB／李灝宇單季50安破紀錄在即 25打點排隊內第7只用隊友3分之2場次

MLB／李灝宇連12場敲安是現存最長紀錄 老虎教頭談交易大限

中職／陳傑憲開轟單場3安2打點 助獅擊敗雄鷹

相關新聞

MLB／老虎局局得分14：0大勝金鶯 李灝宇僅代守、明續拚連13場安打

老虎隊與金鶯隊系列賽第2場比賽，近況火燙的台灣內野手李灝宇沒有先發，8局上替補上場守二壘，沒有獲得打擊機會；老虎打線則是不靠李灝宇就火力全開，全場揮出19支安打，開賽起局局有分數進帳，終場以14：0大勝收場。

MLB／家鄉熊本遇強震 村上宗隆發文呼籲：請把生命放在第一位

日本熊本縣昨天發生規模7.1的強震，熊本出生的大聯盟白襪隊日籍重砲村上宗隆，得知消息後於個人社群發文，並向故鄉的民眾喊話，「請把自己的生命放在第一位，採取保護自身安全的行動。」

MLB／道奇「工具人」赫南德茲傷癒重返大聯盟 弗里蘭遭下放3A

洛杉磯道奇「工具人」赫南德茲正式傷癒重返大聯盟，為騰出名單空間，內野新秀弗里蘭被下放至3A。赫南德茲本季復健期間打擊表現出色，打擊率達.333，展示多功能守備能力。弗里蘭則因出賽機會減少，面臨降級挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。