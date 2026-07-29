MLB／道奇「工具人」赫南德茲傷癒重返大聯盟 弗里蘭遭下放3A

洛杉磯道奇在與西雅圖水手系列賽開打前調整26人名單，「工具人」赫南德茲（Kiké Hernández）正式傷癒歸隊，而為了騰出名單空間，道奇將內野新秀弗里蘭（Alex Freeland）下放回3A奧克拉荷馬。

赫南德茲本季飽受傷勢所苦，去年11月接受手肘手術後，今年開季缺席球隊前53場比賽，復出不久又因左側腹斜肌拉傷再度進入傷兵名單，一待又是51場。如今終於完成復健，再度回到大聯盟戰線。

雖然本季實際出賽場次不多，但赫南德茲至今仍維持百分之百打擊率，4個打數敲出4支安打，其中包含1發全壘打、2支二壘安打，展現相當不錯的打擊手感。

在復健期間，赫南德茲在3A出賽7場，繳出.333/.320/.542的打擊三圍，並有1發全壘打、2支二壘安打。守備方面則展現一貫多功能特性，分別鎮守三壘、左外野各3場，另有1場擔任一壘手。

至於被下放的弗里蘭，本季後半段出賽機會明顯減少，自7月7日後只在13場比賽中獲得5次打擊機會，5打數沒有安打，還吞下4次三振。他本季至今出賽72場，打擊三圍.231/.309/.313，累計7支二壘安打、3發全壘打，左右開弓的他以左打表現較為突出，左打時打擊率.249，右打則僅30打數敲出4支安打。

守備方面，弗里蘭本季有59場先發守二壘，累積4次「綜合防守進攻節省分數」（DRS，Defensive Runs Saved），「出局製造值」（OAA，Outs Above Average）也名列大聯盟前15％，防守能力依舊相當不錯，只不過在道奇傷兵陸續歸隊後，球隊仍決定將他下放3A，等待下一次重返大聯盟的機會。