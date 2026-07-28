MLB／30秒就消失的證據！ESPN記者深夜神秘接頭 揭開大谷翔平事件真相

大谷翔平遭前翻譯水原一平盜用近1700萬美元案，再度掀起討論。《ESPN》即將推出全新《30 for 30》六集節目《大谷翔平的背叛》，首次完整還原這起震驚全美的事件調查過程，並曝光《ESPN》調查記者湯普森（Tisha Thompson）如何在深夜停車場與神秘消息人士接頭，取得首批將大谷銀行帳戶與非法簽賭集團連結在一起的關鍵證據。

根據《ESPN》釋出的節目預告，湯普森回憶當時她接獲線報，得知有文件顯示，大谷的銀行帳戶與非法簽賭業者鮑耶（Mathew Bowyer）之間存在資金往來，因此深夜前往停車場與一名神秘消息人士碰面。

對方交給她一支手機，裡面的文件是透過加密通訊軟體傳送，每張圖片僅能顯示30秒便會自動消失，她只能一邊快速閱讀，一邊用筆抄下重點內容。

第一份文件顯示，一筆2023年9月14日、金額50萬美元的匯款紀錄；第二份則是2023年10月2日、同樣50萬美元的匯款，兩筆交易都顯示相同的銀行資訊。

「離開現場後，我盯著筆記本上那串自己匆忙抄下的英文字母和數字，才意識到那是銀行的匯款代碼。我剛剛看到的是來自美國銀行帳戶的電匯紀錄，而帳戶名稱寫著大谷翔平。」湯普森在節目中表示。

這兩筆共計100萬美元的匯款，成為調查過程中第一個直接將大谷銀行帳戶與鮑耶非法簽賭集團連結起來的財務證據。然而，當時湯普森仍不知道究竟是誰授權匯款，也不知道這些錢為何會被匯出。

沒想到，事情很快出現重大轉折。另一名消息人士隨後聯絡湯普森，指出與此案有關的人正是大谷多年來的專屬翻譯水原一平。

水原當時第一時間向《ESPN》表示，自己因沉迷賭博欠下大筆債務，而大谷得知後，同意替他償還欠款。然而，隔天水原便推翻自己的說法，整起事件急轉直下，也揭開震驚棒球界的醜聞序幕。

事件曝光後，道奇立即開除水原，美國聯邦政府也正式介入調查，最終，司法單位確認，大谷翔平完全沒有涉及任何非法簽賭。

調查指出，水原一平在未經大谷同意的情況下，非法取得大谷銀行帳戶的存取權限，不僅多次冒充大谷本人與銀行客服通話，更陸續從帳戶中轉出近1700萬美元，替自己償還龐大的賭債，而大谷對整起事件毫不知情。

水原最終承認銀行詐欺及提出不實報稅資料等罪名，遭法院判處57個月聯邦監禁，並被命令向大谷翔平及美國國稅局支付賠償金。另一方面，鮑耶也承認經營非法博弈事業、洗錢及提出不實報稅資料等罪名。

鮑耶之後供稱，水原是透過一場有天使隊相關人士參與的撲克牌聚會認識自己，之後便開始向他下注。

《ESPN》表示，這部共六集的節目還將公開湯普森與水原一平長達90分鐘的電話訪談完整錄音，這段訪談是在《ESPN》刊出震撼報導前約16小時進行，也是截至目前為止，水原一平針對這起事件接受過唯一一次長時間專訪，節目也完整記錄當時調查初期的混亂與不確定性。

《大谷翔平的背叛》共六集，前兩集將於7月29日正式上線，深入揭露這起震驚全球棒壇的事件始末，以及調查人員如何一步步揭開真相。