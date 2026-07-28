MLB／李灝宇連12場敲安是現存最長紀錄 老虎教頭談交易大限

台灣好手李灝宇今天再度擊出安打，連續12場是目前大聯盟現存最長紀錄。不過老虎隊終場以5：8輸給金鶯隊，苦吞3連敗。

李灝宇今天3打數敲1安打，1支高飛犧牲打和1支內野安打掃回2分打點。李灝宇連12場安打是大聯盟現存最長紀錄，海盜隊岡薩雷斯（Nick Gonzales）11場緊追在後，運動家隊索德史東（Tyler Soderstrom）則是10場。

金鶯本場敲出3發全壘打；老虎則是3支高飛犧牲打，「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）形容，老虎像拿著刀闖進一場槍戰。

老虎今天比賽結束後50勝57敗，落後外卡第3的守護者隊4場，老虎要思考是否在8月3日交易大限前當賣家，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示：「交易截止日隔天醒來時，我們仍有很大一部分球季要打。我們必須清楚自己現在所處的位置，也要評估接下來2個系列賽後，球隊可能來到什麼位置，以及之後該如何前進。無論如何，我們都有很好的贏球機會，因為我們擁有一群出色的球員。」