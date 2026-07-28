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MLB／紅襪新援首秀掛彩！米德慘遭球吻難掩失望：希望不會有太大問題

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪昨日交易來的米德，首場比賽就因觸身球提前退場。 法新社。
紅襪昨日交易來的米德，首場比賽就因觸身球提前退場。 法新社。

紅襪隊昨日把台灣好手鄭宗哲下放3A，向國民交易來澳洲工具人米德（Curtis Mead）加強打線火力，不過他今日披上紅襪戰袍的首場比賽就因觸身球提前退場，讓球隊再添傷兵隱憂。

面對運動家系列賽首戰，米德擔任先發二棒、鎮守二壘。首打席遭到三振，4局上第二次打擊時，面對投手柏金斯（Jack Perkins）的第3球，左手遭觸身球擊中，他當場露出痛苦表情，隨後在隊醫陪同下退場，並由西格勒（Anthony Seigler）接替上場，最終紅襪以4：2勝出。

不過賽後檢查結果傳出好消息。球團宣布，米德僅為左手腕挫傷，X光檢查並未發現骨折，讓他對於盡快回歸賽場保持樂觀。

賽後受訪時，米德透露自己的狀況相當正面，「我感覺還不錯，握拳沒有問題，只是在轉動手腕時還有一點疼痛。球隊幫我照了X光，一切看起來都正常，所以我希望明天早上醒來時會好很多，不會有太大問題。」

然而，加盟首戰就因傷退場，也讓米德難掩失望，「我真的非常失望。我來到這裡就是想幫助球隊，也想上場比賽，所以發生這樣的事情真的很令人沮喪。」

談到當下是否還能繼續比賽，米德透露自己退場後立刻拿起球棒測試揮擊，「那個半局結束後，我回到休息室第一件事就是拿球棒試著揮看看，因為打擊才是我最擔心的部分。不過揮起來感覺並不好，那也是我最後決定退場的主要原因。」

現年24歲的米德效力國民期間打出生涯最佳表現，本季出賽87場，繳出2成53打擊率、17支全壘打、48分打點、.852 OPS的成績。生涯至今也具備多守位能力，曾守過一壘、二壘及三壘。

事實上，紅襪本季一度陷入低潮，7月2日時戰績僅37勝47敗，外界普遍認為季後賽希望渺茫。不過球隊隨後強勢反彈，近20場豪取17勝3敗，締造大聯盟同期最佳戰績，一舉衝上美聯外卡第2名。

今日贏球後，紅襪本季戰績提升至55勝50敗，近4場拿下3勝。至於戰績44勝62敗的運動家，將於明日繼續在主場迎戰紅襪，展開4連戰的第2場比賽。

紅襪 鄭宗哲 柏金斯 運動家 澳洲 台灣

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