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MLB／聽了起雞皮疙瘩！ESPN公開水原冒充大谷匯款恐怖錄音

聯合新聞網／ 綜合報導
《ESPN》即將推出的節目《大谷翔平的背叛》，首度公開一段關鍵錄音，內容正是水原一平冒充大谷本人。 美聯社。
《ESPN》即將推出的節目《大谷翔平的背叛》，首度公開一段關鍵錄音，內容正是水原一平冒充大谷本人。 美聯社。

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，遭前翻譯水原一平盜用近1700萬美元案再度掀起討論。《ESPN》即將推出的《30 for 30》節目《大谷翔平的背叛》更首度公開一段關鍵錄音，內容正是水原一平冒充大谷本人，致電美國銀行授權匯款的過程，聽了令人細思極恐、雞皮疙瘩。

整起事件可追溯至2024年3月，當時道奇前往南韓首爾進行海外開幕系列賽，卻爆出大谷自2018年挑戰大聯盟以來，一直擔任他的專屬翻譯兼貼身助理的水原一平涉嫌竊取大谷巨額資金，並涉及非法運動簽賭，道奇隨即宣布將他開除。

《ESPN》在節目第5集中公開一段錄音，內容來自2022年2月，當時水原一平致電美國銀行，假冒大谷翔平身分，試圖授權將資金匯入南加州地下簽賭業者鮑耶（Mathew Bowyer）的帳戶。

錄音中，銀行客服首先詢問，「請問我現在是與哪位通話？」，水原回答，「大谷翔平。」

客服接著說，「謝謝您，請問有什麼可以為您服務？」，水原表示，「我剛剛想登入網路銀行，但系統顯示目前無法使用，並要我打電話進來。」

客服隨後詢問，「可以請您告知收款人姓名，以及這筆交易的金額嗎？」，水原回答，「20萬美元。」

這段錄音，也成為水原冒充大谷本人操作銀行帳戶的重要證據之一。根據調查，鮑耶是南加州非法地下簽賭集團的重要人物，而水原多年來就是透過電匯方式，將大谷帳戶中的鉅額資金轉入鮑耶帳戶，以償還自己的賭債。

經過美國聯邦政府及大聯盟調查後，最終確認大谷翔平並未參與任何非法簽賭或賭博活動，而是整起事件的受害者。

調查發現，水原一平在未經大谷授權下，非法取得其銀行帳戶控制權，多次冒充本人與銀行聯繫，並陸續盜領近1700萬美元替自己償還賭債。

水原最終承認銀行詐欺及提出不實報稅資料等罪名，遭判處57個月聯邦監禁；大聯盟也於2024年6月正式結束調查，確認大谷沒有任何違規情事。

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