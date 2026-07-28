MLB／朴贊浩領軍「Team61」入股運動家 BTS成員也參與投資

前大聯盟韓國投手朴贊浩領軍的投資團隊「Team61」宣布，將投入7000萬美元（約新台幣22.7億元）取得運動家隊部分股權，成為大聯盟史上首度具韓國資本背景的球團投資案。

目前這項交易已進入大聯盟審核程序，若最終獲准，「Team61」將取得運動家約2%至3%股權，也替韓國棒球與美國職業體育之間開啟新的合作篇章。

Team61名稱來自朴贊浩球員時期所穿的61號球衣，投資成員橫跨體育、娛樂與金融界，除了朴贊浩之外，還包括美籍韓裔演員鄭肯（Ken Jeong）、韓裔演員金大賢（Daniel Dae Kim），以及韓國天團BTS成員SUGA。朴贊浩也將出任運動家老闆費雪（John Fisher）的資深顧問，協助球團處理球員養成、亞洲市場布局與韓美棒球交流等事務。

BTS成員SUGA。 路透社

朴贊浩透過聲明表示，自己球員時期曾把韓國介紹給大聯盟，也把大聯盟帶給韓國球迷，深刻體會到一個小連結也能帶來改變。他強調，韓國如今已是棒球實力強大的國家，擁有熱情球迷與完整培育體系，希望透過運動家即將開啟的拉斯維加斯新時代，為下一代韓國球員創造更多機會。

朴贊浩是在1994年加盟洛杉磯道奇，成為史上首位韓國出生的大聯盟球員，2001年入選明星賽。大聯盟生涯17個賽季出賽476場、287場先發，累積124勝98敗，曾效力道奇、遊騎兵、教士、大都會、費城人、洋基與海盜；2010年結束大聯盟生涯後，他先後待過日職歐力士猛牛與韓職韓華鷹，並於2012年宣布引退。退役後仍是韓國棒球國際化的重要代表人物。

運動家目前暫時以加州西沙加緬度的薩特健康公園球場（Sutter Health Park）為主場，預計停留3個賽季，等待拉斯維加斯新球場完工。球團規劃於2028年搬進位於拉斯維加斯大道、造價20億美元的新巨蛋球場。

這也是運動家近期第2組新投資團隊加入，先前「Harbinger Sports Partners」也宣布購入股份，成員包括前NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）等人。