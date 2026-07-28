MLB／控球又暴走只投0.2局就退場 今井達也：還是非常不甘心

太空人隊日籍右投今井達也又控球大暴走，0.2局投出4保送就被換下場，太空人最終在9局上狂攻5分，終場以6：4逆轉擊敗天使隊。

今井開局狀況不穩，首局先投2保送，之後發生投手犯規，2名跑者都前進1個壘包，接著被薛耶爾（Nolan Schanuel）擊出高飛犧牲打，接著又投出保送，被敲安打再失1分，雖然投出三振抓到第2個出局數，但後來又投出保送，形成滿壘危機，最終被換下場。

太空人牛棚成功止血，尤其是哈維爾（Cristian Javier）主投5局0失分，9局上太空人2：4落後，雖單局只有1安打，但靠著4次保送和2次失誤，一口氣攻下4分，完成逆轉秀。

今井達也賽後受訪時表示，「球隊願意讓我登板，也對我有所期待，在這樣的情況下，結果卻不如預期，也沒能回應球隊的期待，當努力沒換來成果時，還是會非常不甘心。」

今井達也休賽季和太空人簽3年5400萬美元合約，表現不如預期，本季先發15場，有3場投不滿1局，總共投58.2局送出72次三振，防禦率5.83，每局被上壘率1.53，戰績為6勝4敗。