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MLB／小熊季後賽功臣遭DFA 隊友不捨告別：合作過最棒的隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊先發投手泰隆今日正式遭DFA。康索在賽前受訪時坦言，這是一個相當艱難的決定。 法新社。
小熊先發投手泰隆今日正式遭DFA。康索在賽前受訪時坦言，這是一個相當艱難的決定。 法新社。

隨著小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）本季表現持續低迷，球團今天正式宣布將他指定讓渡（DFA），結束雙方近3年的合作。小熊總教練康索（Craig Counsell）也在賽前受訪時坦言，這是一個相當艱難的決定。

「我們必須做出一個困難的決定，那就是我們是否認為泰隆還會再為球隊先發。最後，我們認為答案是否定的。」

「這真的很難，因為這種決定看起來總是只跟成績有關。但泰隆不只是曾經替小熊做出貢獻，他對球隊文化、休息室的影響也非常大，所以這讓決定變得更加困難。不過最後，我們還是認為這個位置需要做得更好。」

事實上，泰隆本季表現一路掙扎，前一天面對老東家海盜更只投4局就失7分，被轟3發全壘打，最終吞下敗仗。截至目前，他本季已被敲25支全壘打，並列國聯最多；最近7場先發更在30又1/3局內被轟14發全壘打。

根據數據統計，在本季至少投滿70局的131位大聯盟投手中，泰昂的FIP（獨立防禦率）6.74為全聯盟最高，每9局被轟2.96支全壘打及21.4%的全壘打／飛球比率，同樣都是所有投手中最差，本季76局投球，他留下5.92防禦率，最終讓球團不得不做出決定。

「我昨晚就跟泰隆說，我真的有點困惑。我們一直在想，到底該怎麼幫助他、為什麼事情會變成這樣，但老實說，我們始終找不到真正的答案。只是打者已經用表現告訴我們不同的結果。」康索透露，自己其實一直試著找出問題所在。

泰隆是在2023年休賽季以4年6800萬美元加盟小熊，今年也是他完成大聯盟滿10年資歷的重要一年，球團當初看上的，不只是他的投球能力，更包括他善於分析比賽、成熟穩重的領袖特質，以及對休息室文化的正面影響。

雖然效力小熊期間起伏不小，但2024、2025兩個賽季，泰昂51場先發仍繳出3.45防禦率，也是球隊去年季後賽的重要功臣之一，去年球季最後7場先發，泰隆防禦率僅1.85，並兩度在季後賽淘汰邊緣扛起先發重任。

泰隆先是在國聯外卡系列賽第3戰對教士主投4局無失分，幫助小熊晉級；接著又在分區系列賽第3戰對釀酒人僅失2分，率隊以4比3獲勝。

投手教練霍托維（Tommy Hottovy）認為，那段季後賽正是泰昂小熊生涯最精彩的時刻。

「我認為，那就是他在小熊生涯的巔峰。同時也展現了泰隆真正的樣子，不管遭遇什麼困難，他始終都是同一個人，永遠全力競爭、永遠認真準備。」

霍托維也稱讚泰隆一直都是一位非常懂得自我檢討的投手，而泰隆在上一場比賽後也曾坦言，自己「並不天真」，很清楚目前在球隊所面臨的處境。

「我仍然相信，他體內還有很多潛力沒有發揮。只是對我們來說，時間已經不夠了。以球隊目前的處境，以及我們本季想達成的目標，我們真的沒有更多時間可以等待。」

小熊游擊手史旺森（Dansby Swanson）談到這位隊友時，更是充滿不捨。

「今天真的很難受。大家都知道他對這支球隊、這個組織的重要性，不只是他吃下多少局數，更重要的是他在休息室扮演的角色、他的為人，以及他是一位多棒的隊友。對我來說，他絕對是我合作過最棒的隊友之一。」

小熊

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