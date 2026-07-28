MLB／挨轟王撐不住了！泰隆防禦率5.92、被轟25發全壘打遭DFA

小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）本季表現持續低迷，而昨天對老東家海盜的崩盤，似乎成了壓垮駱駝的最後一根稻草。今日球團也正式宣布將這位34歲右投指定讓渡（DFA），並從3A升上右投旺茲（Andrew Wantz）遞補40人名單。

泰隆昨日面對海盜僅敲出3支全壘打，失掉7分責失，最終小熊以7比8遭海盜逆轉。這也是他本季第3次單場挨至少3轟。

事實上，總教練康索（Craig Counsell）前一天才表示，球隊將討論泰隆下一場先發安排，不過不到24小時，小熊便宣布將他DFA，結束他在球隊的輪值角色。

現年34歲的泰昂是2010年大聯盟選秀榜眼，由海盜挑中，累積10個賽季生涯防禦率3.99，曾是聯盟相當可靠的先發投手，其中最令人印象深刻的一戰，是去年國聯外卡系列賽第3戰，他面對教士主投4局無失分，幫助小熊以3比1贏球，成功延長系列賽戰線。

然而，泰隆今年卻打出生涯最糟糕的一季，本季15場先發，繳出5.92防禦率、1.355 WHIP，76局投球送出68次三振、27次保送。其中5.92防禦率創下生涯新高（最差紀錄）。

泰隆本季他最大的問題在於挨轟過多，儘管曾因腿後肌拉傷進入傷兵名單休養一段時間，泰隆仍在76局中被轟出25支全壘打，高居全大聯盟最多。此外，他的四縫線速球威力明顯下滑，對手本季對這顆球路的打擊率高達3成29，比去年足足高出超過1成。

目前泰隆正處於4年6800萬美元合約的最後一年，由於剩餘薪資仍相當可觀，加上本季表現不佳，外界普遍認為，不太可能有球隊願意透過交易或讓渡承接這份合約。若順利通過讓渡程序，這位擁有10年大聯盟資歷的右投，可選擇拒絕下放小聯盟，直接成為自由球員。

此次升上大聯盟的旺茲，自2021年登上大聯盟以來，累積120局投球，留下4.20防禦率、1.175 WHIP。

本季效力3A愛荷華期間，旺茲7場出賽（3場先發）拿下2勝1敗、防禦率4.32；在今年6月6日加盟小熊前，他原屬光芒體系，本季曾短暫登上大聯盟，但在5月31日日面對天使的比賽中，中繼1.2局狂失5分，球隊隨後便將他指定讓渡，如今則獲得小熊青睞，再次迎來大聯盟機會。

此外，旺茲也曾於2021至2024年間效力天使，共出賽91場（4場先發），留下3.88防禦率、1.158 WHIP。

值得一提的是，一旦旺茲完成本季首次登板，他將成為小熊本季第34位登板投球的投手（不含曾登板投球的捕手凱利（Carson Kelly）），也反映出球隊今年投手調度相當頻繁。

小熊方面目前戰績59勝46敗，在國聯中區落後龍頭釀酒人7場勝差，不過仍暫居國聯外卡第一，球隊依然全力衝擊季後賽席位。