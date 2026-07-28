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MLB／松鼠、鴿子都來了！老虎主場變動物園 球員好奇牠的本日運動量

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

底特律老虎隊聯信球場今天變身動物園，一隻松鼠、一隻鴿子在六局下來到場內觀戰，雙寶一動一靜，完全搶走比賽焦點，面對場務人員追逐驅趕，松鼠滿場飛奔，更讓轉播台上熱情直播。

金鶯隊今天在客場以8：5擊敗老虎隊，效力老虎的李灝宇3打數敲1安打，1支高飛犧牲打、1支內野安打掃回2分打點。

此役最大焦點明星卻是來自其他生物，從第六局起轉播鏡頭捕捉到出現在外野的兩隻小動物，尤其是那隻活力滿檔的松鼠，在球場上硬是看了兩局比賽，一度還來到三壘線邊完全沒在怕。

聯信球場出動場務人員驅趕松鼠，當時鎮守右外野的金鶯塔維拉斯（Leody Taveras）想以手套幫忙，鏟起了松鼠後將牠甩飛。他對此解釋那並非自己本意，「我只是想把牠抓起來，但又不想把手套闔上，事情並沒有照我想像的進行，我希望牠沒事。」

金鶯教頭亞柏納茲（Craig Albernaz）說：「這整起松鼠事件真的太瘋了，牠擁有最好的觀戰視野，我還想說牠會不會直接衝進打擊區。」他在賽後才看到塔維拉斯送松鼠起飛的影片，笑答：「做得好！」

金鶯三壘手梅奧（Coby Mayo）也笑說：「牠真的超快，今天完成了不少運動量，真想知道他今天的步數是多少。」他說不少人都因為這隻松鼠獲得歡樂，還有球迷在牠被帶離場上時發出噓聲，「以我個人來說，我是希望牠可以繼續待在場上，會讓比賽更有趣。」

老虎 松鼠 底特律

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