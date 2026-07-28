MLB／貝林傑倒下重創洋基！ 總教練坦言已開始布局交易：必須撐過艱難時期

洋基明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）確定因左腿二級腿後肌拉傷缺陣4至6周，讓原本就飽受傷兵困擾的球隊雪上加霜。總教練布恩（Aaron Boone）也坦言，球隊必須想辦法撐過難關，而交易截止日前補強外野火力的需求，也將變得更加迫切。

為填補空缺，洋基已從3A升上「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）。布恩透露，貝林傑缺陣期間，瓊斯將獲得「大量」左外野先發機會，不過主要仍會在面對右投時出賽。

至於面對左投，內野工具人舒曼（Max Schuemann）則會分擔左外野工作，他也在今日對白襪之戰擔任先發左外野手。

面對昨日結束與費城人的系列賽後，洋基搭乘包機返回紐約。當時仍在養傷的「法官」賈吉（Aaron Judge）於客隊休息室談到球隊傷兵狀況時表示，他相信年輕球員有能力挺身而出。

「瓊斯（Spencer Jones）和「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）都會有機會證明自己。但你沒辦法取代貝林傑。」

談到接連不斷的傷兵，布恩仍展現信心，「我們非常相信，隊上有球員具備站上場並打出高水準表現的能力。這也代表其他球員迎來機會，可以站出來填補空缺，而我們必須一起撐過這段艱難時期。」

「我們確實有幾位非常重要的球員受傷，但這就是棒球球季的一部分。球季不會因為任何人而停下來。」布恩補充道。

此外，布恩在今日對白襪賽前受訪時表示，貝林傑目前雖然仍能正常活動，但球隊不會急著讓他回歸，「好消息是，他現在還能正常活動。我們會讓這個傷勢完全恢復，確保他徹底痊癒。」

然而，貝林傑的受傷也讓洋基在8月4日交易截止日前的補強計畫更加急迫。原本球隊就希望補進一名右打者，同時尋找捕手與牛棚戰力，如今外野戰力出現缺口，補強外野手的重要性再度提升。

談到交易市場，布恩表示球隊管理層其實早已開始布局，「我的感覺是，球團這幾個星期一直都在為交易截止日做準備，也透過各種方式積極運作。」

「我相信他們會盡一切努力提升球隊戰力，但最後能否完成交易，仍要看各種條件是否都能配合。現在還有不少球隊仍在決定自己究竟要當買家還是賣家，所以我們只能繼續觀察。」布恩接著說。

事實上，「法官」賈吉（Aaron Judge）自6月1日日因肋骨骨折缺陣至今，指定打擊史坦頓（Giancarlo Stanton）也因右小腿拉傷，自4月25日起便高掛免戰牌。如今貝林傑又倒下，使得洋基攻擊火力再度受到重創。

談到史坦頓時，布恩則表示他已持續進行跑步復健，但恢復進度仍有限，「他的重量訓練和爆發力訓練都進展得很好，但我們還需要讓他的跑步能力恢復到可以重返球場的程度。」

今日賽前洋基戰績59勝46敗，暫居美聯東區第2，落後分區龍頭光芒3場勝差，但仍穩居美聯外卡第一席。接下來，他們該如何填補這位明星外野手留下的空缺，將成為球隊一大考驗。