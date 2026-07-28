MLB／洋基明星賽MVP也倒下！貝林傑衝壘拉傷缺陣4至6週

洋基明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）原被認為只是輕微腿後肌拉傷，甚至還在昨天賽前進行慢跑測試，不過最新檢查結果並不樂觀，也讓洋基原本就傷兵累累的打線雪上加霜。

貝林傑是在上周日對費城人的比賽中，當時他擊出一支深遠安打後，全力衝向二壘，試圖拚成二壘安打，不料在跑壘過程中拉傷腿後肌，隨即提前退場。

根據《MLB.com》記者霍克（Bryan Hoch）今天報導，檢查結果顯示貝林傑遭遇的是二級腿後肌拉傷，預估需要休養4至6周。

事實上，貝林傑雖然今年夏天大部分時間打擊表現起伏，但近期才剛找回手感。自7月10日至7月26日期間，他打擊率高達3成72，上壘率4成38、長打率4成65，期間敲出4支二壘安打，攻下3分打點、跑回6分，進攻指數（wRC+）更高達161，正逐漸回到最佳狀態。

此外，洋基本季至今共打了105場比賽，貝林傑出賽102場，是全隊最耐戰的球員之一，也是打線的重要支柱，今年甚至自2019年後再次入選明星賽，更獲選明星賽MVP，重新找回巔峰身手。

在球隊攻擊貢獻方面，貝林傑本季得分與打點皆排名全隊第二，僅次於萊斯（Ben Rice），如今長時間缺陣，勢必對洋基火力造成不小影響。

不僅如此，本季是貝林傑披上條紋球衣的第2個賽季，至今出賽102場，繳出2成59打擊率、3成50上壘率、4成20長打率，並累積11支全壘打、10次盜壘，進攻指數（wRC+）119、勝利貢獻值（fWAR）3.0，是洋基攻守兼備的重要戰力。

隨著貝林傑受傷，「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）預料將獲得更多上場機會，而內野工具人舒曼（Max Schuemann）也可望在面對左投時分擔部分出賽時間。不過，外界普遍認為，這仍不足以填補貝林傑留下的空缺。

對此報導指出，在少了「法官」賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）兩名重砲下，洋基接下來勢必得在交易截止日前積極補強，而且目標不能只是尋找一名與捕手威爾斯（Austin Wells）輪替的捕手，而是必須補進一位具備穩定火力的外野手，避免在美聯東區龍頭之爭中逐漸掉隊。