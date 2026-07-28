MLB／李灝宇內野安打推進連12場敲安 美媒讚嘆連犧牲打都飛404呎

台灣好手李灝宇持續堆疊障礙，今天在第四局滿壘敲出內野安打，推進連12場敲安，老虎隊此役的前2分都由他貢獻。

金鶯隊由右投布拉迪許（Kyle Bradish）先發，李灝宇擔任第七棒、二壘手，第二局麥金斯崔（Zach McKinstry）的三壘打開路後，李灝宇打向中外野飛行404呎遭到接殺，距離遠到中外野手塔維拉斯（Leody Taveras）知道完全不需回傳，麥金斯崔也是慢跑回到本壘。

「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）留言寫道：「老虎總教練辛區（A.J. Hinch）並不擔心左打卡本特（Kerry Carpenter）進入傷兵名單換上右打瓦倫西亞（Eduardo Valencia），部分原因是李灝宇面對右投也打得很好，這就是證明，他打了404呎的中外野高飛犧牲打幫老虎得到分數。」

李灝宇第四局在滿壘、無人出局時站上打擊區，打向游擊方向的滾地球，金鶯游擊手哈勒戴（Jackson Holliday）追到快外野草皮才碰到這球，未能順利接近手套，李灝宇的內野安打攻下老虎第2分，推進個人連12場敲安，這也是他本季第50支安打。

可惜的是老虎未能形成大局，後續只靠維林（Matt Vierling）高飛犧牲打取分，追近到3：4，隨後就遭金鶯五局上的兩轟擴大差距。