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MLB／「神鱒」7月打擊手感火燙 睽違1917天敲「鐵支」助天使險勝巨人
天使今天在客場挑戰巨人，陣中強棒「神鱒」楚奧特（Mike Trout）睽違1917天再次繳出「鐵支」成績，用4打數4安的好成績幫助球隊在3連敗後以4：3止血成功，也延續7月以來的好手感。
楚奧特本戰面對巨人先發左投懷森杭特（Carson Whisenhunt），在一、三、五局分別敲安，接著八局上與換投的豪瑟（Adrian Houser）依舊維持火燙狀態，鎖定一顆四縫線速球敲出一壘安打。雖然九局下對手靠著保送和安打串聯強灌兩分，但最終天使仍以4：3有驚無險地贏下比賽。
楚奧特本戰敲出4支4的完美打擊成績，而這位曾3度獲得美聯最有價值球員的強打上次敲出「鐵支」已是美國時間2021年4月26日對上遊騎兵，距今長達1917天。
近年受傷病與年紀影響的楚奧特打擊火力雖打折扣，但維持健康的狀態下依然能繳出稱職表現，目前本季共出賽87場敲出18轟，打擊率2成47，整體攻擊指數（OPS）.866。 今年7月打擊身手更是優秀，雖然自美國時間8日後就沒再開轟，但還是用安打穩定輸出，單月打擊三圍更上看至.319/.421/.447。
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