MLB／一球未投被驅逐！南韓高祐錫陷手套異物爭議 遭禁賽10場本人喊冤

效力明尼蘇達雙城3A聖保羅聖徒的南韓投手高祐錫，日前在登板前因手套遭裁判認定有異物，甚至還沒投出任何一球就被驅逐出場。大聯盟隨後完成檢查並裁定他違反投手異物相關規定，祭出10場禁賽處分，且禁賽從台灣時間26日起回溯執行。

根據《明尼蘇達星壇報》（Minnesota Star Tribune）、《先鋒報》（Pioneer Press）等當地媒體報導，高祐錫是在台灣時間25日於明尼蘇達州聖保羅CHS Field舉行的3A主場比賽中出狀況。

當時聖保羅聖徒對上克里夫蘭守護者旗下3A哥倫布快艇，高祐錫在第7局被叫上場中繼，這也是他台灣時間22日被下放3A後，首度代表聖保羅登板。

不過，高祐錫從牛棚走上投手丘後，例行接受裁判檢查時發生意外。起初他面帶微笑，把手掌攤開給三壘審麥卡錫（Joe McCarthy）檢查，過程看似沒有問題。但麥卡錫隨後檢查他的手套外側與內部時，疑似發現異常物質，立即召集其他裁判再次確認。

聖保羅總教練丁克曼（Brian Dinkelman）也走上場了解情況，裁判團花了好一段時間討論與說明。現場畫面顯示，麥卡錫用手指比出像是沾到黏性物質的動作，高祐錫則露出無奈表情，並透過翻譯持續否認，但裁判最後並未接受他的解釋。

經過大約4分鐘討論後，主審正式宣布高祐錫被驅逐出場，另一名裁判則拿著他的手套離開球場。高祐錫最終連一球都沒有投出，就在手套被沒收的情況下退場，聖保羅3A首秀也以相當尷尬的方式提前結束。

大聯盟之後檢驗手套並做出處分。《明尼蘇達星壇報》指出，高祐錫因手套中被發現違規異物，從台灣時間26日起遭禁賽10場。依照大聯盟規定，若投手被認定使用異物，將立即遭驅逐出場，並處以10場禁賽。

大聯盟自2021年球季中開始嚴格取締投手使用異物，目前每逢局間與更換投手時，裁判都會檢查投手的手部與手套，防止投手藉由黏性物質提升轉速、控球或改變球的特性。規則明定，投手不得使用泥土、松香、石蠟、砂紙、研磨材料或其他異物來改變球的狀態或影響投球效果。

高祐錫對處分結果並不服氣，台灣時間27日透過個人社群發表聲明，強調自己從未使用任何違禁物質，也將透過球員工會提出申訴，捍衛自身清白。

高祐錫在聲明中表示：「我沒有使用任何會影響投球的違禁物質，對此我可以非常明確且有信心地說。」他強調，自己將正式透過球員工會申訴，希望釐清事實。

高祐錫也解釋，遭裁判認定有問題的部分，其實是長時間使用手套後自然形成的痕跡。他表示：「被指出有問題的物質，是今年初開始使用這只手套後，汗水與松香反覆混合，逐漸附著在皮革上形成的。」他指出，這只手套從世界棒球經典賽（WBC）期間就開始使用，一直到現在都沒有出過任何問題。

他進一步說明，那塊被認定為異物的部分早已牢牢附著在皮革上，「必須用指甲非常用力去刮才能剝落，不可能在比賽中發揮作用，我也沒有理由特意把它清除。」高祐錫再次強調，自己可以很有信心地說，那個物質不可能對投球造成任何影響。

高祐錫也重申，自己從未想過用不正當方式與對手競爭。他表示，自己一直相信棒球最重要的價值就是公平競爭，這個信念至今沒有改變。旅美期間雖然並不順利，他曾在小聯盟經歷不少低潮，也必須重新從基層努力證明自己，但即使如此，他也從未想過為了追求成績，而做出違背棒球價值的選擇。

高祐錫本月稍早才透過現金交易從底特律老虎轉到雙城。由於合約中包含上層聯盟轉隊條款，雙城在交易後將他放進26人名單，他也終於完成大聯盟初登板。不過他的大聯盟之旅相當短暫，總計投4局，被敲8支安打，包括2轟，另有2次保送，失4分，防禦率9.00，之後再被下放到3A聖保羅。

他在大聯盟期間曾於台灣時間12日對洛杉磯天使之戰拿下生涯首個中繼成功，一度讓外界看到站穩大聯盟的希望。但台灣時間21日對克里夫蘭守護者之戰，他單局被敲4安，包括1支全壘打，失3分，賽後隨即被下放。

本季稍早，高祐錫在老虎體系2A伊利海狼與3A托雷多泥母雞合計投41.1局，繳出防禦率1.96、54次三振、13次保送的亮眼成績，原本被視為仍有機會重新挑戰大聯盟的牛棚戰力。但這次在聖保羅首度登板就因異物爭議遭驅逐，隨後又被禁賽10場，無疑讓他的旅美之路再度陷入困境。

對高祐錫而言，接下來申訴結果將是關鍵。如果處分維持不變，他不僅得先完成10場禁賽，也必須重新贏回球團與裁判系統的信任。這名曾在韓職具備終結者身手的南韓投手，原本盼藉由雙城體系重新爭取大聯盟機會，如今卻因手套異物爭議，讓重返大聯盟的前景蒙上陰影。