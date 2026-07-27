MLB／釀酒人「火球男」殺瘋了！ 66顆百公里速球狂飆12K成歷史第一人

釀酒人王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天又發威，主場迎戰落磯用招牌火球徹底打服對手，面對前13名打者狂送12K一舉刷新眾多紀錄外，更是主投5局僅挨1安失1分，幫助球隊11：2輕取勝利。

本戰米蕭洛斯基威風八面，前兩局用6張老K上演三上三下，讓對手完全被定在打擊區，接著三局上面對第7名打者，更是用4顆招牌的四縫線速球寫意解決，直到第8名打者被高飛球接殺才中斷這恐怖的三振秀。而這位年僅24歲的超強投也將去年普里斯特（Quinn Priester）創下的開賽連K紀錄，從6次推升至7次。

米蕭洛斯基的全面壓制仍未停止，除了那唯一一次高飛球「失手」外，前4局他都用三振解決對手，面對12名打者繳出瘋狂的11K，直到五局上才被敲出陽春砲失1分，成為1969年分區制度實施以來，首位前4局未被敲安並累積11K的投手。更可怕的是，本場比賽米蕭洛斯基83球用球數中有66顆四縫線速球，占比達8成，而且全數破100英里，刷新自己在6月12日對戰費城人投出的58顆紀錄，用實際行動證明「直球對決你也打不到」。

最終釀酒人在米蕭洛斯基堪稱完美的壓制下加上打線全面爆發，敲出14支安打包含中追平隊史紀錄的9支二壘安打，最終以11比2大勝。賽後總教練墨菲（Pat Murphy）最子弟兵的超狂表現盛讚不已，表示「米蕭洛斯基能將速球控制在好球帶上緣，再配合控球及變化球，對打者而言極難對付。」

不過米蕭洛斯基本人對破紀錄或差點達成完全比賽並不知情，回應道：「我只在意下一個打者。對於破紀錄我完全不知道，我就只是把球投給桑卻茲（Gary Sanchez）而已。」