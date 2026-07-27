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MLB／鈴木誠也9局兩分砲仍無助小熊連勝 下一步挑戰連4季20轟

聯合新聞網／ 綜合外電報導
Chicago Cubs' Seiya Suzuki (27) is greeted by Dansby Swanson (7) after hitting a two-run home run off Pittsburgh Pirates pitcher Mason Montgomery during the ninth inning of a baseball game in Pittsburgh, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Gene J. Puskar) 美國聯合通訊社
Chicago Cubs' Seiya Suzuki (27) is greeted by Dansby Swanson (7) after hitting a two-run home run off Pittsburgh Pirates pitcher Mason Montgomery during the ninth inning of a baseball game in Pittsburgh, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Gene J. Puskar) 美國聯合通訊社

小熊日籍強打鈴木誠也今天作客匹茲堡海盜之戰，前4打席都未能敲安，但他在9局上轟出本季第18號全壘打，是一發兩分砲，可惜最終還是沒能帶動逆轉氣勢，小熊最終仍以7：8惜敗海盜，無緣3連勝。

鈴木誠也9局上面對海盜左投蒙哥馬利（Mason Montgomery），在1好1壞後逮中第3球、約84.9英里（約136.6公里）的曲球，將球直接豪邁拉向左外野。

這球擊球初速達103.9英里（約167.2公里），仰角31度，飛行距離392英尺（約119.5公尺），最後落進PNC Park左外野看台。這是鈴木誠也相隔3場比賽再度開轟，也讓他本季全壘打數推進到18轟，距離連續4年至少20轟只差2轟。

鈴木誠也近期長打火力明顯升溫，近6場比賽敲出3支全壘打，也是他7月以來的第6轟。此外，鈴木誠也也把連續上壘場次延長到15場，且連續6場比賽有打點。

鈴木誠也先前已經達成大聯盟生涯第100轟，成為繼大谷翔平、松井秀喜（與鈴木一朗之後，第4位完成百轟的日本球員，也是日本右打者史上第1人。接下來，鈴木誠也的目標將會是連續4年至少20轟的難得紀錄。

能達到連續4年至少20轟紀錄的亞洲球員目前僅有大谷翔平一人，秋信守曾經連續3年20轟，生涯共有7季達到20轟。而以鈴木誠也的全壘打量產速度來看，他甚至有機會挑戰連續兩年單季30轟，追上大谷翔平的紀錄。

小熊輸球後目前戰績59勝46敗，在國聯外卡競爭暫居領先，但仍落後國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人7場勝差。球隊要追趕分區龍頭，接下來與釀酒人的直接對決將是關鍵，包括台灣時間9月2日至4日主場3連戰，以及台灣時間9月8日至10日客場3連戰，都可能左右國聯中區戰局。

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