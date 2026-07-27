MLB／米德、厄利交易案牽動鄭宗哲 托勒嚇一跳以為被AI騙了

紅襪隊今天把台灣好手鄭宗哲下放3A，準備登錄從國民隊換來的澳洲籍內野手米德（Curtis Mead），加強打線火力，紅襪代總教練崔西（Chad Tracy）表示，球隊在進攻端亟需提升，這點顯而易見，米德正是合適的人選。

紅襪昨天用左投厄利（Connelly Early）交易米德，讓隊上另一名左投托勒（Payton Tolle）難以置信，還以為被AI騙了；托勒最初知道交易傳言是老婆收到朋友的簡訊，他說：「打電話給她，因為我們得告訴她，那是人工智慧生成的。」

托勒和厄利頗有交情，兩人在小聯盟一起打拚，去年也都升上大聯盟，托勒昨天從無法相信到接受事實，還是看到資深記者帕桑（Jeff Passan）發文，才知道好友真的要離隊了，他說：「現在厄利就像小鳥一樣，要展翅高飛了。」

紅襪官網指出，在米德、厄利交易案發生後，托勒差點被騙，人工智慧帶來的消息一度讓他難以置信，直到發現此事成真，「這不是AI！」

紅襪今天在波士頓主場以6：1擊敗藍鳥隊，本季戰績54勝50敗在美聯東區仍居第3，但外卡排名第2，爭取季後賽門票處於有利局面；米德本季在國民17轟、48分打點，明天對運動家隊之戰將會出賽，崔西預定把他排在打線前半段，觀察對手投手再決定棒次。

鄭宗哲本季出賽14場合計39打數10安打，打擊率2成56，攻下5分打點、跑回7分，生涯首轟還未出爐；紅襪官網指出，米德加盟後將擔任先發二壘手，德賓（Caleb Durbin）繼續鎮守三壘，這也是他本季唯一守過的位置。