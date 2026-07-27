MLB／藍鳥季中可能「清倉」王牌 高斯曼：我哪都不想去

本季戰況不佳，位在美聯東區爐主的藍鳥在季中可能「清倉大甩賣」，連35歲王牌高斯曼（Kevin Gausman）也被視為交易籌碼。不過今天的賽後受訪中，這位資深老將表明希望能夠繼續留在藍鳥，讓管理層別「吹密」。

高斯曼今天在面對紅襪的比賽中掛帥先發，主投6局失3分外帶6K，不過退場後的第七局牛棚放火，單局被紅襪強灌3分，加上打線熄火，最終以1：6慘遭痛宰，高斯曼也吞下本季第10敗。

賽後受訪時，高斯曼展現對藍鳥的忠誠，坦言自己並不希望離開球隊，「我哪裡都不想去，這個就是我的願望，我們可以貢獻出好比賽的。不過我也理解這是一門生意，發生任何事我都無法掌控。 」藍鳥方面，去年展現超群實力的他們在世界大賽與衛冕軍道奇拚到最後一刻才落敗，但本季卻一落千丈，因此可能會轉變方針，在季中透過交易變賣即戰力，換來潛力資產，這意味著高斯曼被放上談判桌的機率大增。

作為藍鳥強投，高斯曼本季防禦率差強人意，截至目前防禦率是稍高的4成51，不過35歲仍能穩定出賽，再加上今年是合約最後一年，預計還是有眾多球隊對其感興趣。而日前這位在藍鳥效力5季的老將合約曝光，其中共有8支球隊被列入「不可交易」範疇，分別是釀酒人、白襪、海盜、水手、老虎、紅人、運動家以及大都會。