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MLB／張員瑛開球、IVE化身「勝利女神」 大都會斬斷道奇連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
張員瑛開球。圖截自X
張員瑛開球。圖截自X

韓國人氣女團IVE台灣時間27日現身紐約大都會主場花旗球場，為大都會與洛杉磯道奇之戰增添星光。成員張員瑛受邀擔任賽前開球嘉賓，身穿大都會白色條紋短版球衣登上投手丘，一亮相就引爆現場球迷歡呼，也成為比賽開打前最受矚目的焦點。

身高173公分的張員瑛站上投手丘後，先向場邊觀眾送上飛吻，接著擺出大幅度揮臂姿勢，採上肩投球方式豪邁出手。雖然這球在抵達本壘前落地一次，但最後仍順利進入捕手手套，完成開球任務，現場隨即響起熱烈掌聲與喝采。

張員瑛過去曾擔任韓職斗山熊開球嘉賓，因此這次站上大聯盟投手丘並不怯場，投球動作也顯得相當俐落。完成開球後，她前往一壘側與其他IVE成員會合，包括安兪真、金秋天、金志垣、李賢瑞、直井怜全數到場，眾人也在本壘附近留下紀念合影。

IVE成員賽前也與大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）互動，雙方不僅合照留念，林多還送上親筆簽名球，讓正在進行世界巡迴演出的IVE留下難忘回憶。這場比賽大都會對手正是大谷翔平效力的道奇，韓流女團與大聯盟頂級球星同場，也讓現場氣氛格外熱鬧。

IVE由5名韓國成員與1名日本成員組成，憑藉亮眼外型、高挑身材與多首熱門歌曲，在全球累積大批粉絲。IVE結束這次美國行程後，今年也將再度來台與粉絲見面。她們預定於9月11日至13日連續3天登上台北小巨蛋，舉辦世界巡迴演唱會《IVE WORLD TOUR〈SHOW WHAT I AM〉IN TAIPEI》，這也是IVE出道以來首度站上台北小巨蛋舞台。

IVE現身大都會主場。圖截自X
IVE現身大都會主場。圖截自X

IVE現身大都會主場。圖截自X
IVE現身大都會主場。圖截自X

IVE成員與林多合影。 路透社
IVE成員與林多合影。 路透社

而在張員瑛開球後，大都會今天也真的上演逆轉勝，以8：3擊敗道奇，終止對手5連勝企圖，也避免系列賽遭橫掃，讓IVE成為韓媒口中的「勝利女神」。

張員瑛受邀開球。 路透社
張員瑛受邀開球。 路透社

張員瑛開球秀出逆天身材。 路透社
張員瑛開球秀出逆天身材。 路透社

張員瑛開球。 路透社
張員瑛開球。 路透社

IVE於26日現身紐約花旗球場。 路透社
IVE於26日現身紐約花旗球場。 路透社

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