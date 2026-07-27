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MLB／費城人桑契斯13勝獨居勝投王 萊斯第31轟救不了洋基

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

費城人隊王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）今天在主場登板，對洋基隊先發6局失3分，隊友火力大放送，一路領先以11：4大勝，桑契斯成為本季首位奪下13勝的投手，獨居大聯盟勝投王。

桑契斯用101球完成6局任務，被揮出6支安打、出現3次保送，也投出6次三振，失3分都是自責分，優質表現締造3連勝，本季戰績升至13勝4敗、防禦率2.73。

費城人打線面對洋基先發投手華倫（Will Warren），前3局就攻下6分奠定勝基，桑契斯失3分都集中在5局上，但費城人6局下狂攻5分，拉開比數差距，終止最近4連敗，也讓洋基中斷3連勝。

費城人全場出現13支安打，二壘手史托特（Bryson Stott）4打數3安打，包括2局下陽春砲，全場攻下5分打點。

國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）2支1、被保送兩次，連續7場比賽未開轟，本季33轟落後太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）1轟；洋基指定打擊萊斯（Ben Rice）今天7局上轟出陽春砲，目前31轟在美聯排名第2。

洋基 費城人 萊斯

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