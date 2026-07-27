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MLB／村上宗隆搖頭娃娃是TOTO贊助 父母面前轟雙響嗨喊「我做到了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
白襪隊今天賽事發放村上宗隆的搖頭娃娃。圖／取自白襪官方X
白襪隊今天賽事發放村上宗隆的搖頭娃娃。圖／取自白襪官方X

白襪隊今天賽事發放日籍重砲村上宗隆的搖頭娃娃，請來他的父母擔任開球嘉賓，村上以本季第21、22轟的單場雙響砲演出，幫助白襪以12：3大勝太空人隊。父母到場加持，村上在今天有好表現，被問到是否要讓父母回家，他有務實的回答：「要啊！家裡有狗狗在等他們。」

白襪今天所發放的村上宗隆搖頭娃娃，以他在大聯盟的首轟揮棒姿勢為造型，外盒寫著「I HAVE POWER」，最特別的地方在於底座上的白色板子寫著「TOTO WASHLET」，白襪球團標示贊助商為「TOTO USA」，TOTO今天也在場外展示免治馬桶，這是因為村上從赴美就許願白襪主場安裝免治馬桶成為話題，堪稱免治馬桶推廣大使。

村上今天在場上的表現也確實很有力量，單場3安貢獻6分打點，包括第一局的兩分砲、第八局的陽春砲。

村上表示，前一次父母到場時，自己受傷無法出賽，「今天可以上場，在他們面前有這樣的表現，真的難以形容。」他在賽後接受場邊訪問時，直接朝父母揮手大喊：「把拔、馬麻～我做到了喔～」

村上宗隆的父母擔任開球嘉賓。圖／取自白襪官方X
村上宗隆的父母擔任開球嘉賓。圖／取自白襪官方X

白襪 大聯盟

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