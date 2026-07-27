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MLB／村上宗隆雙響砲破紀錄6分打點 追平大谷翔平新人球季成就

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

白襪隊重砲村上宗隆終於結束全壘打乾旱期，今天對太空人隊之戰轟出雙響砲，單場包辦6分打點寫下生涯新高，幫助白襪以12：3大勝，避開芝加哥主場3連戰遭橫掃。

藍鳥隊岡本和真前天對紅襪隊之戰揮出本季第23轟，超越大谷翔平2018年效力天使隊22轟紀錄，寫下日本球員轉戰大聯盟首季新高，村上今天也追上大谷的成就。

村上5月28日對雙城隊之戰達成生涯第20轟，月底因腿傷進入傷兵名單，缺席35場比賽，直到7月11日才重返大聯盟，今天締造本季第2次雙響砲紀錄，也終止連續13場比賽未開轟、連10場未有打點。

村上今天火力大爆發，1局下面對太空人先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）轟出兩分砲，3局下二壘滾地球攻下1分打點，7局下一壘打進帳兩分，8局下再轟烏洛拉（Miguel Ullola），成為白襪贏球大功臣。

他說：「這一刻遲早會來，並不是說之前打擊策略有問題，雖未能轟出全壘打，但打擊想法一直很正確。關鍵在於保持耐心。」

岡本目前23轟仍在大聯盟日本球員排名第1，村上、大谷22轟並列第2。

白襪 芝加哥 大聯盟

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