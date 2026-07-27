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MLB／太空人才剛下放鄧愷威 鄭宗哲也遭紅襪降到3A

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MLB／太空人需新鮮手臂下放鄧愷威 教頭點出2球路要再精修

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

太空人隊牛棚人手告急，今天升上投手烏洛拉（Miguel Ullola）、下放台灣好手鄧愷威，總教練艾斯帕達（Joe Espada）坦言，是因為球隊需要「新鮮的手臂」，鄧愷威將到3A續以後援投手調整，課題包括讓直球、橫掃球更能穩定攻擊好球帶。

鄧愷威今年開季從大聯盟出發，一直作為太空人重要戰力，累積出賽25場（10場先發），吃下68.1局排名隊上第4，前3都是固定在先發輪值裡出賽的選手。

太空人周六先發投手亞瑞蓋堤（Spencer Arrighetti）因傷只投1局退場，狂燒6位後援投手，包括貢獻2局成為「轉運手」奪勝的鄧愷威，昨天布朗（Hunter Brown）繳出7局好投，減少牛棚消耗，但仍有3位後援投手連兩天出賽，太空人為此必須進行異動。

艾斯帕達表示，升上烏洛拉，是因為球隊需要新鮮的手臂，而選擇由鄧愷威下放，則是希望他的幾個球路可以藉這次機會修正，包括直球、橫掃球可以更穩定攻擊好球帶，「這是做出這項異動的背後考量。」

鄧愷威本季扮演太空人可後援、可先發的投手工具人，接下來到3A後，艾斯帕達表示，鄧愷威將繼續以後援投手角色調整。

大聯盟 太空人 鄧愷威

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