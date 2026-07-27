MLB／太空人才剛下放鄧愷威 鄭宗哲也遭紅襪降到3A

紅襪隊今天在波士頓主場以6：1擊敗藍鳥隊，賽後將內野手鄭宗哲下放3A，繼太空人隊投手鄧愷威之後，台灣好手同一天兩人降到小聯盟。

紅襪昨天和國民隊完成交易，補進25歲內野手米德（Curtis Mead），本季17轟、48分打點，明天對運動家隊之戰將會出賽，教練團為了在登錄名單清出空間，決定把鄭宗哲送回3A。

鄭宗哲最近一次出賽是23日，主場對金鶯隊雙重賽首戰3次打數掛零，接下來4場比賽都坐板凳，本季出賽14場合計39打數10安打，打擊率2成56，攻下5分打點、跑回7分，生涯首轟還未出爐。

鄧愷威20日重返大聯盟，後援兩場合計4.1局失兩分，前天對白襪隊投兩局失兩分奪勝，本季出賽25場包括10場先發，戰績5勝6敗3中繼、防禦率4.35。