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MLB／道奇整季橫掃大都會夢碎 大谷翔平明星賽後連9戰未開轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊大谷翔平。美聯社
道奇隊大谷翔平。美聯社

道奇隊尋求整季橫掃大都會隊，今天打完前5局3：1領先，但牛棚無法守住領先局面，6、7局下被泰勒（Tyrone Taylor）、塞米恩（Marcus Semien）轟出3分砲，終場以3：8落敗，終止本季對戰5連勝。

道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan）投5局，被揮出3支安打、失1分，原是勝投候選人，接下來登板的崔爾（Jack Dreyer）、菲利普斯（Evan Phillips）、克雷恩（Will Klein）都有失分紀錄，後兩人都挨轟，3人合計兩局失7分，道奇終止最近4連勝。

大谷翔平首局首打席二壘打，也是此役唯一安打，全場4支1、吞下兩次三振，本季打擊率2成82、全壘打22支、打點61分，明星賽後3個系列賽9場比賽未開轟；他因左膝不適暫時不會登板先發，明星賽後38次打數只有7支安打，打擊率1成84。

泰勒本季第8轟為大都會打下江山，終止主場5連敗，僅是花旗球場近16戰第4勝，本季戰績44勝62敗仍是國聯倒數第2，只領先洛磯隊，反觀道奇67勝39敗繼續保持大聯盟王者地位。

道奇 大谷翔平 大都會

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