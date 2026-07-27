快訊

MLB／李灝宇連3戰出現二壘打 連11戰安打再創生涯新高

怪物級野火燒出「火積雲」 法國、西班牙32.5萬人急撤離

大罷免1周年…蔣萬安：綠變本加厲 撕裂社會

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇連3戰出現二壘打 連11戰安打再創生涯新高

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老虎隊台將李灝宇。路透
老虎隊台將李灝宇。路透

旅美好手李灝宇今天對皇家隊之戰，3次打數揮出1支安打、獲得1次保送，連續11場比賽出現安打，再創個人生涯新高，老虎隊終場4：5落敗，主場4連戰和皇家打平。

李灝宇此役擔任先發9棒二壘手，面對皇家先發艾維拉（Luinder Avila），3局下揮出三壘滾地球出局，5局下再度擔任首名打者，揮出中外野方向二壘打，1出局滿壘時，靠隊友內野滾地球護送，跑回全隊第1分。

老虎這半局打了8人次，以3支安打、1次保送，加上皇家1次守備失誤，攻下4分以4：3超前，但8局上被皇家扳回兩分，終場以1分之差落敗。

李灝宇6局下揮出游擊滾地球出局，9局下又是首名打者，獲得保送再靠隊友安打形成一、二壘有利局面，但老虎接下來3名打者都出局、吞下兩次三振，未能挽回戰局。

李灝宇這次系列賽打擊出色，4戰合計11次打數揮出6支安打，包括1支全壘打、3支二壘打，打點、安打各3分，最近3戰連續出現二壘打，7月打擊率達3成19，本季出賽64場共有49支安打（10支二壘打），打擊率2成74、全壘打6支、打點23分。

李灝宇 老虎 皇家 MLB

延伸閱讀

MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

MLB／李灝宇關鍵時刻超會打！老虎官網：昨天三分砲、今天安打鋪路

日職／林安可轟2分砲連4場安打 西武3：7不敵軟銀

MLB／「台灣怪力男」再炸第6轟 李灝宇先敲追平安再揮超前陽春彈

相關新聞

MLB／李灝宇連3戰出現二壘打 連11戰安打再創生涯新高

旅美好手李灝宇今天對皇家隊之戰，3次打數揮出1支安打、獲得1次保送，連續11場比賽出現安打，再創個人生涯新高，老虎隊終場4：5落敗，主場4連戰和皇家打平。

中職／挖東牆補西牆 樂天桃猿犧牲洋投換雙洋砲政策潛藏風險

樂天桃猿引進雙洋砲威克和道威聖，試圖增強下半季的攻擊火力。然而，威克的打擊弱點及傳球表現令人擔憂，加上投手陣容是否能撐住比賽，這一政策隱藏風險。球團需平衡洋將的使用，挑戰不小。

日本／藤川球兒都難以辦到 栗林良吏轉型後更華麗

廣島鯉魚隊先發投手栗林良吏成功轉型，自本季以來表現亮眼，投出5勝3敗及防禦率1.07的佳績。近日面對阪神虎他表現傑出，完封僅失1安打，展現出色的投球技術，成為球隊低迷期間的重要救星。

最年長紀錄 36歲周天成中國羽賽奪冠

卅六歲的我國羽球「一哥」周天成，昨天在中國公開賽三局力退法國好手波波夫奪冠，除奪下本季第一座冠軍，更寫下超級一千賽事最年長冠軍紀錄，加上「左手重砲」林俊易也打進四強，為九月名古屋亞運注入強心針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。