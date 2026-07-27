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MLB／李灝宇連3戰出現二壘打 連11戰安打再創生涯新高
旅美好手李灝宇今天對皇家隊之戰，3次打數揮出1支安打、獲得1次保送，連續11場比賽出現安打，再創個人生涯新高，老虎隊終場4：5落敗，主場4連戰和皇家打平。
李灝宇此役擔任先發9棒二壘手，面對皇家先發艾維拉（Luinder Avila），3局下揮出三壘滾地球出局，5局下再度擔任首名打者，揮出中外野方向二壘打，1出局滿壘時，靠隊友內野滾地球護送，跑回全隊第1分。
老虎這半局打了8人次，以3支安打、1次保送，加上皇家1次守備失誤，攻下4分以4：3超前，但8局上被皇家扳回兩分，終場以1分之差落敗。
李灝宇6局下揮出游擊滾地球出局，9局下又是首名打者，獲得保送再靠隊友安打形成一、二壘有利局面，但老虎接下來3名打者都出局、吞下兩次三振，未能挽回戰局。
李灝宇這次系列賽打擊出色，4戰合計11次打數揮出6支安打，包括1支全壘打、3支二壘打，打點、安打各3分，最近3戰連續出現二壘打，7月打擊率達3成19，本季出賽64場共有49支安打（10支二壘打），打擊率2成74、全壘打6支、打點23分。
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