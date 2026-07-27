MLB／台美棒球零距離…大都會台灣日 蔡其昌國旗手套登板

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會台灣日今天登場，中華職棒大聯盟會長蔡其昌與美國國家航空暨太空總署太空人林琪兒擔任開球嘉賓。蔡其昌帶著歐告娃娃和繡有國旗與英文台灣的藍色手套出場，運動外交讓熱愛棒球的台美零距離。

第22屆大都會台灣日26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）登場，大都會與道奇3連賽最後一場吸引大批球迷入場，數千台灣球迷身穿台灣球衣，支持球隊同時力挺國家運動外交。

大都會台灣日是美國職棒大聯盟歷史最悠久的台灣社群活動。花旗球場位於台僑聚集的法拉盛（Flushing）地區，熱愛棒球的台灣透過台僑拉近兩地運動交流，也有台灣球迷遠道紐約「朝聖」。

蔡其昌與林琪兒（Kjell Lindgren）出席開球。蔡其昌身穿台灣球衣，帶著象徵中職的「歐告娃娃」，使用繡著國旗與英文台灣的藍色手套站上投手丘，吸引大批球迷歡呼。

蔡其昌表示，很開心，到棒球場會暫時忘掉很多不愉快的事情，更重要的是可以讓台灣被世界看見。台灣人、美國人都喜歡棒球，台美不只透過民主可以讓大家在一起，透過棒球也可以在一起，意義重大，很開心到大都會球場開球。

蔡其昌在美期間與MLB及球團高層進行交流。他說，主要是商討台美職業棒球如何加強聯繫、交流、合作，包括MLB海外賽，過去只有到日本、韓國，台灣球迷都在敲碗希望可以到台灣，台灣有可容納4萬人的大巨蛋，這次會跟MLB主席表達，歡迎到台灣辦交流賽。

蔡其昌說：「國家隊過去和日本職棒進行交流賽，未來如果有機會，美國大聯盟30個隊伍也可和台灣國家隊辦交流賽。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒說：「非常興奮來這出席台灣日活動，慶祝美國與台灣的夥伴關係，祝大都會慶祝台灣日的粉絲們好運。」

民進黨台北市參選人沈伯洋在球場興奮表示，很高興來到大都會球場，作為球迷的心情。今天是非常重要的台灣日，因為在法拉盛，台灣日從以前到現在已經20多年，一直以來都在慶祝這件事，今天以球迷身分幫大都會加油。

蔡其昌一行人與來到球場的立委吳思瑤、陳培瑜及王定宇，賽前共同前往法拉盛地區商場與僑胞互動，許多人排隊等待合照。

大都會台灣日每年夏天吸引大批美國僑胞到場，已是當地凝聚向心力的重要年度活動。主辦機構紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會年初即規劃活動與售票，熱門賽事常一票難求。