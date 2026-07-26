快訊

「薰衣草」男星王凱猝逝！曾消失2年突罹病進手術房

蔡壁如到高雄佛光山短期修行 相約「這時」再相見…有人祝福有人觀望

42歲網紅牙醫猝逝 生前曾說「整個人快爆掉」…醫分析夜間猝死可能原因

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／10年累積日美100勝 山本由伸自曝「被打爆的比賽更留在記憶裡」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸不管在日職還是美職都維持頂尖身手。 法新社
山本由伸不管在日職還是美職都維持頂尖身手。 法新社

道奇日籍王牌山本由伸先發面對紐約大都會，繳出6局失1分的優質先發內容，幫助道奇以4：3擊敗大都會，收下4連勝。山本由伸也拿下本季第11勝，完成日職、美職通算100勝里程碑。

談到這場比賽，山本由伸賽後坦言，自己從牛棚練投開始就沒有找到理想手感，「從牛棚開始，就沒有投出自己想要的感覺。這種情況其實也不少見，所以只能運用自己當下擁有的東西，努力把每個出局數拿下來。」他也表示，比賽中比平常更加謹慎，但始終沒有完全掌握節奏。

山本由伸認為，這場比賽最大的收穫，不是球速或三振數，而是在狀況不理想時仍能把傷害壓到最低。他說：「失分那個打席，如果能投得更好當然最好，但像今天這種狀況不算理想時，還能把內容控制在6局失1分，我覺得這是自己成長的一部分。」

山本由伸在日職7個球季僅吞29敗，取得70勝，勝率高達7成07，累積防禦率僅1.82；旅美3季至今則累積30勝16敗、防禦率2.70，無論在日本或大聯盟舞台，都持續展現頂尖先發投手水準。

談到達成100勝，山本由伸表示：「一路走到現在都維持不錯的狀態，100勝是一件值得高興的事，接下來也想繼續努力。」不過，比起那些勝利時刻，他坦言自己更常記得投不好被打爆的比賽。

「當然一路走來並不輕鬆，也有很多被打爆、輸球的比賽。令人意外的是，那些失利反而一直留在我的記憶裡。」他認為，正是那些苦澀經驗讓自己不斷修正，也成為持續進步的重要養分。山本由伸說。

從生涯首勝到完成日美通算100勝，山本由伸花了10個球季。他表示，自己高中畢業後就投入職棒，前幾年經歷適應期，如今已逐漸站穩先發輪值，也希望未來能持續累積勝場。

面對未來是否有機會挑戰日美通算150勝、甚至200勝，山本由伸沒有把話說滿，但明確表達希望長年健康維持在先發輪值中的目標。

他說：「既然已經100勝，希望接下來能再加快腳步，累積更多勝投。希望未來每一年都能維持穩定的表現，成為始終能繳出好內容的投手。」

相關新聞

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

道奇隊今天作客紐約以4：3擊敗大都會隊，拿下近期4連勝，日籍投手山本由伸繳出先發6局失1分的表現，拿下本季第11勝，這同時已是他美、日職通算的生涯第100勝。

MLB／「台灣怪力男」再炸第6轟 李灝宇先敲追平安再揮超前陽春彈

效力於老虎隊的「台灣怪力男」近期超燙手感持續延燒，今天在主場對上皇家隊，擔任先發第6棒、三壘手，2局下先敲二壘打追平比數，4局下再轟出超前陽春砲，本季第6轟出爐！近4戰敲2轟、跨場連3打席敲長打，幫老虎隊取得2：1領先。

MLB／李灝宇近況有多狂？近15天OPS衝1.119 放眼大聯盟排第6

台灣好手李灝宇近期打擊手感有多燙？數據會說話，近15天整體攻擊指數（OPS）1.119，放眼全大聯盟排名第6、新人第2，目前連10場敲安，也是大聯盟仍延續中的第二長紀錄。

MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

老虎隊「台灣怪力男」李灝宇在大聯盟愈打愈自在，近期打擊手感也熱得發燙，今天對上皇家隊之戰，單場2支長打本季第6轟，敲回全隊所有得分，終場老虎隊雖以2：3落敗，但李灝宇鋒芒擋不住。美國媒體《運動畫刊》也專文撰寫李灝宇的表現，並看好他有機會成為老虎隊下一位明星球員。

MLB／大谷翔平牛棚練投取消 道奇教頭認進度倒退但不擔心

道奇隊二刀流球星大谷翔平原訂今天進牛棚練投，計畫臨時喊卡，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實是在前一次牛棚後感覺到左膝仍有不適，狀況有些倒退，但他強調並不擔心，大谷的左膝狀況仍比起明星賽前要好。

MLB／諧音魂擋不住！粉絲穿「李好嗎」短T現身球場 老虎媒體人：李灝宇狂潮來啦

老虎怪力男李灝宇近期打擊狀況超火燙，今天面對皇家更是包含本季第6轟在內，單場夯出兩支長打，將個人及台灣球員在大聯盟的連續安打紀錄延續至10場，他也用實力讓球迷紛紛淪陷，更掀起李灝宇「諧音哏」風潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。