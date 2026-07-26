MLB／10年累積日美100勝 山本由伸自曝「被打爆的比賽更留在記憶裡」

道奇日籍王牌山本由伸先發面對紐約大都會，繳出6局失1分的優質先發內容，幫助道奇以4：3擊敗大都會，收下4連勝。山本由伸也拿下本季第11勝，完成日職、美職通算100勝里程碑。

談到這場比賽，山本由伸賽後坦言，自己從牛棚練投開始就沒有找到理想手感，「從牛棚開始，就沒有投出自己想要的感覺。這種情況其實也不少見，所以只能運用自己當下擁有的東西，努力把每個出局數拿下來。」他也表示，比賽中比平常更加謹慎，但始終沒有完全掌握節奏。

山本由伸認為，這場比賽最大的收穫，不是球速或三振數，而是在狀況不理想時仍能把傷害壓到最低。他說：「失分那個打席，如果能投得更好當然最好，但像今天這種狀況不算理想時，還能把內容控制在6局失1分，我覺得這是自己成長的一部分。」

山本由伸在日職7個球季僅吞29敗，取得70勝，勝率高達7成07，累積防禦率僅1.82；旅美3季至今則累積30勝16敗、防禦率2.70，無論在日本或大聯盟舞台，都持續展現頂尖先發投手水準。

談到達成100勝，山本由伸表示：「一路走到現在都維持不錯的狀態，100勝是一件值得高興的事，接下來也想繼續努力。」不過，比起那些勝利時刻，他坦言自己更常記得投不好被打爆的比賽。

「當然一路走來並不輕鬆，也有很多被打爆、輸球的比賽。令人意外的是，那些失利反而一直留在我的記憶裡。」他認為，正是那些苦澀經驗讓自己不斷修正，也成為持續進步的重要養分。山本由伸說。

從生涯首勝到完成日美通算100勝，山本由伸花了10個球季。他表示，自己高中畢業後就投入職棒，前幾年經歷適應期，如今已逐漸站穩先發輪值，也希望未來能持續累積勝場。

面對未來是否有機會挑戰日美通算150勝、甚至200勝，山本由伸沒有把話說滿，但明確表達希望長年健康維持在先發輪值中的目標。

他說：「既然已經100勝，希望接下來能再加快腳步，累積更多勝投。希望未來每一年都能維持穩定的表現，成為始終能繳出好內容的投手。」