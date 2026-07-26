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MLB／史上第21人！山本由伸日美通算100勝 大谷翔平還差11勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸取得本季第11勝，同時達成日職、美職合計100勝里程碑，成為史上第21人。 法新社
山本由伸取得本季第11勝，同時達成日職、美職合計100勝里程碑，成為史上第21人。 法新社

道奇日籍強投山本由伸今天再次展現壓制力，如願取得本季第11勝，同時正式達成日職、美職合計100勝里程碑。山本由伸過去效力日職歐力士猛牛期間拿下70勝，挑戰大聯盟後再添30勝，成為日本棒球史上第21位達成日美通算100勝的投手。

日美通算100勝對日本投手而言，是相當具代表性的成就。這份名單橫跨多個世代，從最早挑戰大聯盟的村上雅則，到開啟日本投手旅美浪潮的野茂英雄，再到松坂大輔、達比修有、田中將大等名投，都代表日本投手在美國與日本兩大舞台留下的足跡。

目前日美通算勝投榜首是達比修有，累積208勝，其中日職93勝、美職115勝。黑田博樹與田中將大同以203勝並列第2，黑田博樹為日職124勝、美職79勝，田中將大則是日職125勝、美職78勝。野茂英雄以201勝排名第4，其中日職78勝、美職123勝，也是這份名單裡面在大聯盟累積最多勝投的日本投手。

第5名是石井一久的182勝，包含日職143勝、美職39勝；松坂大輔與岩隈久志同以170勝並列第6，松坂大輔為日職114勝、美職56勝，岩隈久志則是日職107勝、美職63勝。前田健太累積167勝，其中日職99勝、美職68勝，仍是現役投手中排名前段的代表人物。

往下分別有和田毅以164勝排名第9，日職159勝、美職5勝。菅野智之目前156勝排名第10，其中日職136勝、美職20勝。上原浩治累積134勝，川上憲伸125勝，吉井理人與菊池雄星同為121勝，齋藤隆112勝，村上雅則108勝，千賀滉大107勝，伊良部秀輝106勝，有原航平103勝，長谷川滋利102勝。如今山本由伸以日職70勝、美職30勝，剛好達到100勝門檻，正式加入這份名單。

接下來仍有幾名現役旅美日本先發投手有機會挑戰這項門檻。最接近的是小熊左投今永昇太，目前日美通算95勝，其中日職64勝、美職31勝，只差5勝就能加入百勝俱樂部。

「二刀流」大谷翔平則是累積89勝，其中日職42勝、美職47勝，距離100勝還差11勝；若他未來能穩定恢復投手角色，仍具備達標機會。

另外，今井達也目前日美通算64勝，包含日職58勝、美職6勝；佐佐木朗希則累積34勝，日職29勝、美職5勝。兩人距離100勝仍有一段距離。

對山本由伸而言，100勝只是旅美生涯重要中繼點。以他的年齡、能力與道奇隊友支援來看，未來不只可望持續拉高日美通算勝投數，也有機會在大聯盟累積更多代表性成就。

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