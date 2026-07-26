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MLB／7.65億美元巨星倒下！索托左小腿2級拉傷 最糟可能提前報銷

聯合新聞網／ 綜合外電報導
索托面臨左小腿2級拉傷。 法新社
索托面臨左小腿2級拉傷。 法新社

紐約大都會重砲巨星索托（Juan Soto）因左小腿2級拉傷，被放進10天傷兵名單。大都會代理總教練格林（Andy Green）透露，這次傷勢可能比他先前缺陣約3週的情況更嚴重，至於本季能否再回到球場，他並未給出明確答案，也讓這名超級球星的賽季前景蒙上陰影。

索托本季雖身處戰績低迷的大都會，個人打擊表現仍相當出色，目前繳出聯盟最的上壘率.408，OPS也高達.947，是球隊打線最重要的核心。不過，他在先前對道奇系列賽面對佐佐木朗希時，突然在第6局的第3打席前被換下。球團當時宣布原因是「左小腿疼痛」。

經過檢查後，大都會確認索托是左小腿2級拉傷。格林在今天賽前受訪時表示：「以目前情況來看，索托這次傷勢情況更嚴重一些，缺陣時間可能會比上一次更久。這不是我們希望看到的結果。」

「他很喜歡站上球場比賽，我們也希望他在球場上，但我們接下來一段時間都必須在沒有他的情況下作戰。」格林說。

索托近年傷勢狀況也讓外界更加擔心。他在今年4月曾因右小腿疼痛缺席15場比賽，6月17日對費城人之戰也曾因左小腿抽筋提前退場，之後主要以指定打擊身分出賽，避免防守負擔。不過，這次同樣是左小腿再度出現問題，而且是在他近24個打席僅敲出3支安打、狀態下滑之際發生，讓大都會球迷更加焦慮。

索托是在2024年休賽季與大都會簽下15年總值7億6500萬美元的超級合約，金額規模超越大谷翔平。加盟大都會首年，他敲出生涯新高43支全壘打，並以38次盜壘拿下盜壘王，展現頂級打者身價。本季是他在大都會第2年，雖然球隊戰績不振，但他仍靠超高上壘能力與長打威脅支撐整個打線。

花費大把銀子的大都會本季開局至今依舊低迷，戰績僅43勝62敗，在國聯東區墊底，落後分區龍頭勇士足足多達18.5場勝差，基本上已經無緣季後賽。在這樣的情況下，索托受傷更讓球隊雪上加霜。對一支已經逐漸遠離競爭行列的球隊而言，是否還需要冒風險讓索托在本季復出，也成為外界關注焦點。

當被問到索托是否可能缺席超過3週、甚至本季不再回歸時，格林並未正面回應。他表示：「我沒有那樣說，目前也不打算用那樣的方式來描述。」

雖然沒有直接宣告賽季報銷，但從語氣來看，大都會對索托短期內回歸並不樂觀。

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