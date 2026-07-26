MLB／用怪力轟打破交易傳聞！洋基捕手夯430英呎陽春砲創生涯最遠紀錄

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）近期打擊狀況低迷又陷入交易傳聞，不過他今天在面對費城人的比賽中，用一發生涯最遠距離的430英呎（約130公尺）超大號全壘打，告訴條紋軍「想賣我再想想」。

威爾斯本季在守備端維持穩定貢獻，但打擊火力欠缺，讓外界傳出洋基有意在8月3日交易大限前尋求捕手升級。而面對可能換東家的壓力，他決定用實力回應球團，在今天作客費城人的比賽中，第3局面對右投凱勒（Brad Keller）第一球就轟出全壘打牆，且飛行距離達430英呎，破個人生涯新高。

除了威爾斯，隊友「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）也霸氣開轟，最終洋基上演煙火秀，以3：1擊敗費城人，取得2連勝。

對於子弟兵的好表現，洋基總仔布恩（Aaron Boone）賽後盛讚「當你清楚自己能在進攻端能做得更好時，反而這個想法會帶來壓力。尤其身為捕手更必須把兩件事分開，而威爾斯在這方面做得很好。」