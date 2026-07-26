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MLB／培瑞茲318轟獨居皇家隊史全壘打王 現役僅3人有此成就

聯合新聞網／ 綜合外電報導
培瑞茲敲出生涯第318支全壘打，正式超越布瑞特，獨居皇家隊史全壘打王。 美聯社
培瑞茲敲出生涯第318支全壘打，正式超越布瑞特，獨居皇家隊史全壘打王。 美聯社

堪薩斯皇家隊長培瑞茲（Salvador Perez）正式在隊史留下獨一無二的位置。3天前，他才敲出生涯第317轟，追平皇家傳奇布瑞特（George Brett）保持的隊史最多全壘打紀錄；今天作客底特律，培瑞茲再度開轟，擊出生涯第318支全壘打，正式超越布瑞特，獨居皇家隊史全壘打王。

更符合培瑞茲風格的是，這一轟不只是紀錄球，更是幫助皇家追平比數的關鍵一擊。皇家當時在第7局上半落後1分，培瑞茲面對老虎後援投手芬尼根（Kyle Finnegan），逮中一顆滑球轟向左外野，根據Statcast推估飛行距離達401英尺。這發改寫隊史紀錄的全壘打，也幫助皇家追成平手，最終以3：2逆轉擊敗老虎。

培瑞茲賽後帶著招牌笑容表示：「我總是說，當我們贏球時，感覺更好。」

培瑞茲繞壘時腳步放慢，老虎也給了他屬於這一刻的尊重。回到休息區後，皇家全隊排成一列，以握手、擊掌與擁抱迎接這名隊長。這一刻，全隊都已經等了好幾天。

「自從我在堪薩斯追平紀錄後，過去幾天我們走到哪裡，都有人對我說『再一支、再一支』。要完全不去想這件事其實有點難。不過我並不是刻意想打全壘打，只是想打出好的揮擊，看看會發生什麼。」培瑞茲說。

培瑞茲紀錄之夜。 路透社
培瑞茲紀錄之夜。 路透社

培瑞茲成為現役第3位擁有目前效力球隊隊史全壘打紀錄的球員，另外2人是洛杉磯天使的楚奧特（Mike Trout）422轟，以及聖地牙哥教士的馬查多（Manny Machado）216轟。

若以生涯至少一半場次擔任捕手的球員計算，培瑞茲的318轟在大聯盟史上捕手排名第7，排在他前面的包括皮耶薩（Mike Piazza）427轟、班奇（Johnny Bench）389轟、費斯克（Carlton Fisk）376轟、貝拉（Yogi Berra）358轟，以及帕里許（Lance Parrish）與卡特（Gary Carter）同為324轟。這份名單中，除了帕里許之外，排在培瑞茲前面的球員都已進入名人堂。

巧合的是，老虎主場Comerica Park正是培瑞茲敲出生涯首轟的地方。2011年8月29日，他從塞揚強投薛則（Max Scherzer）手中轟出生涯第1支全壘打。之後他花了接近6個賽季才在2017年6月10日達成生涯第100轟，但接下來他的長打火力開始全面釋放。2021年9月29日，他轟出生涯第200轟，那同時也是他該季第48支全壘打，追平皇家隊史單季最多轟紀錄。

也正是從那時開始，追趕布瑞特隊史紀錄的可能性逐漸成形。培瑞茲在2025年9月13日轟出生涯第300轟，同時達成生涯第1000分打點。進入2026年時，他距離追平布瑞特只差14轟，距離刷新紀錄只差15轟。

雖然培瑞茲本季整體攻擊表現也比預期低迷，使得這段追逐過程比外界想像中花了更久時間，但在這一天，培瑞茲還是用自己的步調達成重要里程碑。

統計數據顯示，培瑞茲僅花1805場比賽就累積318轟，比布瑞特締造317轟紀錄時的2707場足足快了902場。

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