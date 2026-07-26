MLB／超罕見！希斯燃燒120球完投1安打封鎖紅襪 藍鳥16年首見神作

多倫多藍鳥強投希斯（Dylan Cease）站在投手丘上，投完120球後高舉雙手望向天空，那一刻他看起來不像是一名效力48勝57敗球隊的投手。這也是這場比賽之所以重要的原因。

希斯的天賦，加上他近乎固執的求勝意志，讓他成為難以阻擋的力量。藍鳥今天以6：0擊敗紅襪，希斯投出藍鳥16年來首場完投一安打比賽，當然也再次與歷史紀錄擦身而過。本月稍早對巨人一役，他才投出8局1安打，差點上演無安打比賽，如今又在芬威球場（Fenway Park）主宰戰局。

對希斯而言，這樣的夜晚格外有意義，因為他從不掩飾自己追求偉大的企圖心。

第9局時，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）若想把希斯換下場，恐怕得親自把他從投手丘上拖走。面對倒數第2名打者時，情緒激動的希斯主動要求挑戰判決，當改判為第3好球三振時，他興奮握拳慶祝。最後一球，他同樣準備好再度挑戰，而這球最後被判定為本場第12次三振。整整2小時25分鐘，希斯完全掌控芬威球場。

施奈德表示：「你很少看到這種表現。希斯有點像老派投手，他很耐投，而且很享受這種挑戰。這真的不常見。之前在舊金山挑戰無安打比賽，你也很少看到這種事。希斯正在進化成更成熟的投手，我想給他每個機會把比賽投完。」

從數據來看，這是希斯生涯第3場完投。他曾在2022年投出另一場一安打比賽，也在2024年7月25日對華盛頓國民投出無安打比賽。這也是藍鳥自馬坎（Shaun Marcum）自2010年8月16日後，首度有投手上演完投一安打。

希斯此役也成為藍鳥隊史第10位投出完投完封且只被敲1支安打或更少的投手，隊史合計共有15次這樣的表現。他的120球是生涯新高，也是本季大聯盟單場投球數最多紀錄，更是自韋蘭德（Justin Verlander）在2025年8月31日投出121球以來，大聯盟投手單場最多球數。

希斯同時成為自隊友畢柏（Shane Bieber）2021年效力守護者時期後，首位同一季2場比賽都至少投118球的投手。根據OptaSTATS統計，他也是現代棒球史上第2位連續2場客場先發都投至少8局、被敲不超過1安且飆出至少10次三振的投手，另一人是1989年的傳奇強投萊恩（Nolan Ryan）。

有趣的是，施奈德球員時期曾在小聯盟球隊和馬坎當室友，如今再次看到藍鳥投手完成16年未見的一安打完投，也讓這段紀錄更具時代感。

「這對我意義重大。我第7局投完回去後，就問他們：『今天能讓我投到110球嗎？』我只是想看看自己能不能完投。結果他們讓我多投了10球。最後一局有很多界外球，但那真的很棒。我非常高興他們讓我去完成這件事。」希斯說。

其實比賽剛開始時，很難想像希斯最後能投完整場。第1局他的速球大多只有93英里左右，對一名平常能頻繁飆速、甚至摸到100英里的投手來說，這並不是令人安心的數字。施奈德形容，這反而迫使希斯真正「投球」，靠配球、控球與製造軟弱擊球讓自己撐過開局。

希斯表示：「一開始我的身體有點不太順，所以我只能運用當下擁有的東西，確保自己投進好球。到了第5局，我還在進行無安打比賽，身體也開始慢慢鬆開。比賽後段，我已經看到終點了，就只是全力去完成它。」

這場比賽過後，希斯成績來到7勝5敗，防禦率降至2.46。這樣的投球表現也讓美聯賽揚獎競爭更加有看頭。希斯與斯萊特勒（Cam Schlittler）之間的競逐正式升溫，而像這樣的夜晚，正不斷提醒外界，希斯確實有資格成為獎項熱門人選。

對藍鳥來說，這場精彩戰役或許無法立刻改變整個賽季走向，但在一個充滿挫折的球季裡，希斯用120球、12次三振與完投一安打完封，替球隊留下了一場足以被長久記住的經典戰役。