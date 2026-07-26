MLB／海盜殺手！今永昇太6局無失分奪第7勝 力壓塞揚強投史肯斯

芝加哥小熊左投今永昇太今天先發對戰上季國聯塞揚獎強投史肯斯（Paul Skenes），表現完全壓過對手，主投6局僅被敲出4支安打、無失分，送出4次三振、1次保送，用84球完成任務，最終幫助小熊以11：0大勝海盜。今永昇太拿下本季第7勝，戰績來到7勝8敗，防禦率則是下降到3.72。

今永昇太延續前一場對雙城7局無失分的氣勢，此戰再度壓制海盜，個人已經連續13局無失分，這是他自5月以來首次連勝。小熊也靠著16支安打強勢火力摧毀史肯斯，取得對海盜2連勝，戰績推進到59勝45敗。

這場比賽前4局形成投手戰，史肯斯前4局未讓小熊得分，還飆出9次三振。不過小熊第5局開始突破，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）先以右中外野牆邊二壘安打打破0：0僵局，隨後鈴木誠也在1出局二、三壘有人時，面對史肯斯一顆內角偏高、約153.4公里速球，強勢推向右外野，敲回2分打點安打，連續5場比賽有打點，也把連續上壘場次推進到13場。

小熊打線後續第6局徹底打垮史肯斯，單局面對3名海盜投手送出11人次進攻，一口氣攻下5分，把比分擴大到8：0，確保勝利基礎。史肯斯此役雖有11次三振，但投到第6局中途就被敲6安痛失5分，苦吞本季第9敗，戰績變成9勝9敗，防禦率衝到3.65。

鈴木誠也此役5打數1安打、2打點，另有1次觸身球與4次三振。雖然前2打席都遭史肯斯三振，但他在第5局把握得分機會，替今永昇太送上關鍵援護。至於阿姆斯壯之後也敲出本季第23轟，而且是一發兩分砲，將領先擴大到10：0。阿姆斯壯全場5打數4安打，包括2支二壘安打與1支全壘打，攻下3分、貢獻3打點。

PNC Park雖是海盜主場，現場卻湧入大量小熊球迷進場助威，氣氛彷彿沒有藤蔓牆的Wrigley Field。阿姆斯壯賽後笑說：「我們球迷真的很會跟著球隊旅行，而且非常棒。只要在客場聽到他們為你加油、支持你，就知道你做對了一些事。他們今晚有很多值得開心的理由。」

今永昇太對海盜一向投得特別出色，賽前生涯對同屬國聯中區的海盜5場先發，戰績2勝0敗、防禦率僅0.28；此役過後，他生涯對海盜6場、38局只失1分，持續壓制這支對手。不過今永昇太賽後表示，自己並沒有特別的「海盜攻略公式」。

今永昇太表示：「他們過去3年有一些相同打者，我想這對於彼此的熟悉度有幫助，但他們也有一些新打者，所以我就是研究他們，擬定好的比賽計畫。」

談到此役能成功混搭多種球路，今永昇太表示：「我會在牛棚或比賽初期，確實感受自己哪些球狀況好、哪些球不好。賽前當然有計畫，但進入比賽後，也能把比賽中的計畫好好執行，這是好的原因。」

面對海盜打者積極出棒，今永昇太也說：「我會盡量選擇對手沒有在等待的球。如果必須投他們在等的球，就要仔細思考自己該投的位置，避免犯下絕對不能犯的失投。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）也稱讚今永昇太：「我覺得今永確實投得很好。他們對他非常積極，而他利用了這一點。我認為他用完整球種投出好球，也把所有球路都運用得很好。」