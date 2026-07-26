快訊

好市多1水果夯爆！會員啟動「黑鑽卡」搶貨 網驚：開門9分鐘就賣光

走路愈來愈慢恐不是老化！研究：合併1變化 失智風險最高

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／和台灣好手當隊友！失業近1年終於有下家 運動家小聯盟約簽前塞揚強投

聯合新聞網／ 綜合報導
38歲前塞揚強投凱柯將與運動家簽下小聯盟合約。 美聯社
38歲前塞揚強投凱柯將與運動家簽下小聯盟合約。 美聯社

據ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，38歲前塞揚強投凱柯（Dallas Keuchel）在暌違近一年後終於找到下家，將與運動家簽下小聯盟合約，與台灣旅美好手莊陳仲敖當隊友。

凱柯2009年被太空人選上，並在2012年對上遊騎兵的比賽中迎來初登板。他在大聯盟共出賽282場，其中267場先發，繳出103勝92敗戰績，主投1642.1局防禦率4成04，並且生涯兩度入選明星賽，奪下5座金手套，2015年時更用強勁表現榮獲美聯塞揚獎。

不過隨著年紀增長凱柯表現也出現下滑，最後1次在大聯盟登板已經要回溯至2024年效力釀酒人時期，且出賽4場就在季中遭指定讓渡（DFA），後續轉戰日本職棒球隊羅德，去年7月則以小聯盟合約加盟皇家，回到美職體系。

上季凱柯從皇家3A出發，最後一次出賽是美國時間8月16日，留下先發7場防禦率3成53，主投35.2局挨38安，送出30次K的成績。睽違近1年後這位老將終於再度獲得球隊青睞，預計前往運動家3A再戰，並與莊陳仲敖聯手。

MLB

相關新聞

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

道奇隊今天作客紐約以4：3擊敗大都會隊，拿下近期4連勝，日籍投手山本由伸繳出先發6局失1分的表現，拿下本季第11勝，這同時已是他美、日職通算的生涯第100勝。

MLB／「台灣怪力男」再炸第6轟 李灝宇先敲追平安再揮超前陽春彈

效力於老虎隊的「台灣怪力男」近期超燙手感持續延燒，今天在主場對上皇家隊，擔任先發第6棒、三壘手，2局下先敲二壘打追平比數，4局下再轟出超前陽春砲，本季第6轟出爐！近4戰敲2轟、跨場連3打席敲長打，幫老虎隊取得2：1領先。

MLB／李灝宇近況有多狂？近15天OPS衝1.119 放眼大聯盟排第6

台灣好手李灝宇近期打擊手感有多燙？數據會說話，近15天整體攻擊指數（OPS）1.119，放眼全大聯盟排名第6、新人第2，目前連10場敲安，也是大聯盟仍延續中的第二長紀錄。

MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

老虎隊「台灣怪力男」李灝宇在大聯盟愈打愈自在，近期打擊手感也熱得發燙，今天對上皇家隊之戰，單場2支長打本季第6轟，敲回全隊所有得分，終場老虎隊雖以2：3落敗，但李灝宇鋒芒擋不住。美國媒體《運動畫刊》也專文撰寫李灝宇的表現，並看好他有機會成為老虎隊下一位明星球員。

MLB／大谷翔平牛棚練投取消 道奇教頭認進度倒退但不擔心

道奇隊二刀流球星大谷翔平原訂今天進牛棚練投，計畫臨時喊卡，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實是在前一次牛棚後感覺到左膝仍有不適，狀況有些倒退，但他強調並不擔心，大谷的左膝狀況仍比起明星賽前要好。

MLB／諧音魂擋不住！粉絲穿「李好嗎」短T現身球場 老虎媒體人：李灝宇狂潮來啦

老虎怪力男李灝宇近期打擊狀況超火燙，今天面對皇家更是包含本季第6轟在內，單場夯出兩支長打，將個人及台灣球員在大聯盟的連續安打紀錄延續至10場，他也用實力讓球迷紛紛淪陷，更掀起李灝宇「諧音梗」風潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。