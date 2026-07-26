MLB／和台灣好手當隊友！失業近1年終於有下家 運動家小聯盟約簽前塞揚強投

據ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，38歲前塞揚強投凱柯（Dallas Keuchel）在暌違近一年後終於找到下家，將與運動家簽下小聯盟合約，與台灣旅美好手莊陳仲敖當隊友。

凱柯2009年被太空人選上，並在2012年對上遊騎兵的比賽中迎來初登板。他在大聯盟共出賽282場，其中267場先發，繳出103勝92敗戰績，主投1642.1局防禦率4成04，並且生涯兩度入選明星賽，奪下5座金手套，2015年時更用強勁表現榮獲美聯塞揚獎。

不過隨著年紀增長凱柯表現也出現下滑，最後1次在大聯盟登板已經要回溯至2024年效力釀酒人時期，且出賽4場就在季中遭指定讓渡（DFA），後續轉戰日本職棒球隊羅德，去年7月則以小聯盟合約加盟皇家，回到美職體系。

上季凱柯從皇家3A出發，最後一次出賽是美國時間8月16日，留下先發7場防禦率3成53，主投35.2局挨38安，送出30次K的成績。睽違近1年後這位老將終於再度獲得球隊青睞，預計前往運動家3A再戰，並與莊陳仲敖聯手。