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MLB／迪亞茲有望下周復出回歸終結者寶座 道奇牛棚戰力升級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇終結者迪亞茲有望回歸。 美聯社
道奇終結者迪亞茲有望回歸。 美聯社

洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）談到正努力從右肘手術復出的迪亞茲（Edwin Diaz）時，明確表示球隊計畫在他重返大聯盟後，立刻讓他回到終結者位置。

迪亞茲預定台灣時間27日在小聯盟進行最後一次復健登板，如果一切順利，最快有望在下週中主場對西雅圖水手系列賽期間正式重返大聯盟。羅伯茲對此表示：「他回來之後，我們打算立刻讓他回到第9局。」

在迪亞茲離隊期間，道奇左投史考特（Tanner Scott）持續繳出亮眼表現，也成為牛棚關鍵力量。談到迪亞茲回歸後史考特的角色安排，羅伯茲強調，球隊不會把他定位成單純的左打專門投手，而是會繼續在重要局面倚重他。

「我們不打算只讓他面對左打者。和開季時相比，現在我們的救援投手陣容深度更好，他仍會在其中持續負責重要局面。」羅伯茲這番話也顯示，即使迪亞茲回到終結者位置，史考特仍將是道奇後段牛棚不可或缺的一員。

除了迪亞茲之外，羅伯茲也說明多名傷兵的復健進度。先發主力葛拉斯諾（Tyler Glasnow）已經進行實戰形式投球練習，也就是Live BP中投了約25球。羅伯茲表示，葛拉斯諾近期會再進行一次Live BP，之後才會進入小聯盟復健登板階段。

另一名先發投手史奈爾（Blake Snell）目前恢復狀況也相當順利，預計下週復健登板時將投4局。這對道奇先發輪值來說是重要進展，尤其在球季進入後半段、球隊準備朝季後賽布局時，主力投手陸續回歸將讓調度更具彈性。

野手方面，重砲赫南德茲（Enrique Hernandez）復原情況也相當順利，最快可能在台灣時間29日歸隊。隨著多名因傷缺陣的主力球員逐步接近復出，道奇戰力正逐漸回到完整狀態。

道奇今天在山本由伸的優質先發壓制下，再度擊退大都會，收下近期4連勝；道奇目前戰績來到67勝38敗，持續坐穩兩聯盟龍頭寶座。

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