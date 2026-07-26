MLB／驚艷李灝宇手感火燙 老虎教頭：喜歡他在打擊區泰然自若

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇手感持續火燙，今天單場雙安包含敲出本季第6轟，總教練辛區（A.J. Hinch）最欣賞的是，他在打擊區泰然自若。

老虎隊今天以2比3敗給堪薩斯市皇家隊，李灝宇包辦全隊全部打點，先是2局下敲出二壘安打幫助球隊追成1比1平手，4局下又轟出左外野陽春砲反以2比1超前，只不過球隊在第7、9局各掉1分而落敗。

李灝宇對皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha）敲出的這2支長打，進球點都在好球帶上方，一次是速球、一次變速球，根據底特律新聞報報導，辛區接受訪問時說：「你知道的，我們總是說要選好球帶內的球來打，但也許不必那麼死板。」

辛區進一步解釋，雖然這2球都不在好球帶內，「但我非常喜歡他在打擊區上那種泰然自若且充滿競爭心態的樣子。給年輕球員機會，能帶來的改變真的很令人驚嘆。」

「李灝宇太猛了。」老虎捕手羅傑斯（Jake Rogers）也說：「他處於不可思議的火燙狀態，看他打球很享受。他擊球的力道比我看過的任何人都還要強勁，所以當他像這幾週一樣手感發燙時，絕對是我們打線的關鍵核心。」