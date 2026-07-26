MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

道奇隊今天作客紐約以4：3擊敗大都會隊，拿下近期4連勝，日籍投手山本由伸繳出先發6局失1分的表現，拿下本季第11勝，這同時也是他美、日職通算的生涯第100勝。

山本由伸前一場出賽以102球對洋基隊投出生涯例行賽首場完投勝，今天再次在紐約登板，但對上大都會投得有些跌跌撞撞。首局在2出局後被連敲2安，接著在滿球數時K掉羅伯特（Luis Robert Jr.），2局下投出3上3下。3局下又接連投出2次四壞球保送，但他也成功守住二、三壘有人的危機。

山本由伸接著在5局下連續被敲2安，2出局一、三壘有人時，再被比切特（Bo Bichette）揮安打失1分，投完6局用了100球後退場，共計被揮出5支安打，有3次保送，送出5次三振，失1分，目前防禦率2.72，本季19場先發有15場是優質先發。

道奇打線在3局上靠著塔克（Kyle Tucker）的陽春砲先馳得點，捕手拉辛（Dalton Rushing）再敲安打，大谷翔平靠野手選擇上壘，帕赫斯（Andy Pages）的滾地球送回第2分，接著又靠捕手捕逸多添分數，道奇單局打下3分。4局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）二壘打、帕赫斯（Andy Pages）安打多添1分保險分。

道奇隊牛棚雖在8局下遇上亂流，但最終守住1分領先收下勝利。山本由伸拿下個人本季第11勝，也是他大聯盟生涯第30勝，加上他在日職7年間拿下的70勝，完成日、美通算100勝的里程碑，成為史上第21位達成此成就的日本球員。

至於大谷翔平擔任先鋒、指定打擊，但5打數沒有安打，吞下1次三振，打擊率下滑至2成82，近期已連續40個打席沒有擊出全壘打。