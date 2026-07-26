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MLB／諧音魂擋不住！粉絲穿「李好嗎」短T現身球場 老虎媒體人：李灝宇狂潮來啦

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇讓老虎球迷淪陷，更掀起「諧音梗」風潮。 美聯社
李灝宇讓老虎球迷淪陷，更掀起「諧音梗」風潮。 美聯社

老虎怪力男李灝宇近期打擊狀況超火燙，今天面對皇家更是包含本季第6轟在內，單場夯出兩支長打，將個人及台灣球員在大聯盟的連續安打紀錄延續至10場，他也用實力讓球迷紛紛淪陷，更掀起李灝宇「諧音梗」風潮。

李灝宇自美國時間6月1日以來，棒子火力持續高檔，今天賽前打擊三圍上看.330/.357/.511，攻擊指數更是強勁的0.868，而今天交手皇家的比賽他也不負眾望，面對先發瓦卡（Michael Wacha）先是敲出追平比分的二壘安打，接著再狙擊一顆向上竄的紅中偏內角變速球，夯出中左外野陽春砲，不僅進帳本季第6轟，也包攬老虎2分。

李灝宇用個人實力站穩大聯盟，瘋狂的打擊表現也讓他成為底特律球迷的寵兒。老虎記者瑞佛（Logan Reever）就在社群發布照片並寫下「太不可思議，李灝宇狂潮來啦！」，圖中兩位球迷身穿短T，圖案則是印上李灝宇戴皇冠的形象及「Hao-Yu Doing」、「Hao-Yu Like That」的諧音Logo。

老虎社群被激起「諧音魂」，在李灝宇今天開轟後，發布影片精華並寫上「hao lee sh*t（holy sh*t）」，官方Threads則是照顧台灣球迷，分享李灝宇開轟的照片並說道：「這我們台灣的巨砲啦！」

MLB 老虎 李灝宇

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