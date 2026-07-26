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MLB／李灝宇近況有多狂？近15天OPS衝1.119 放眼大聯盟排第6
台灣好手李灝宇近期打擊手感有多燙？數據會說話，近15天整體攻擊指數（OPS）1.119，放眼全大聯盟排名第6、新人第2，目前連10場敲安，也是大聯盟仍延續中的第二長紀錄。
效力老虎隊的李灝宇，生涯的第一趟大聯盟之旅明顯還在繳學費，短暫沉潛後，在6月13日（美國時間）第二度晉升展現截然不同面貌，加上今天雙安在內，已經連續10場敲安。
大聯盟官網單項數據榜單上，提供近7天、15天、30天時間區段，若以近15天來看，李灝宇出賽9場，30打數敲出12安打，包括2支全壘打、3支二壘打，整體攻擊指數1.119，為全隊最佳。
若放眼大聯盟，也只有5人優於李灝宇，分別是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、勇士隊巴德溫（Drake Baldwin）、教士隊法蘭斯（Ty France）、國民隊阿布姆斯（CJ Abrams）、海盜隊瓦德茲（Esmerlyn Valdez），其中瓦德茲為同樣今年初升大聯盟的新人。
此外，太空人艾瓦瑞茲、洛磯隊麥卡錫（Jake McCarthy）至今天賽前都累積連10場敲安，前者今天3支0中斷，後者在前4打數空手而歸後，在第5打數敲安，推進連11場安打紀錄，為目前大聯盟延續中的最長連續場次敲安紀錄，李灝宇10場居次。
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