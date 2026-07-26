MLB／李灝宇已是關鍵時可倚賴的人 運動畫刊：可能成老虎下一位明星球員

老虎隊「台灣怪力男」李灝宇在大聯盟愈打愈自在，近期打擊手感也熱得發燙，今天對上皇家隊之戰，單場2支長打本季第6轟，敲回全隊所有得分，終場老虎隊雖以2：3落敗，但李灝宇鋒芒擋不住。美國媒體《運動畫刊》也專文撰寫李灝宇的表現，並看好他有機會成為老虎隊下一位明星球員。

運動畫刊以「老虎隊可能擁有一位天賦非凡的崛起新秀——李灝宇」為題，寫下李灝宇近期的表現及未來的發展潛力，「當球隊最需要進攻火力之際，這位老虎隊三壘手正逐漸打出身手。」

李灝宇今天單場雙安2打點，先揮出追平二壘打，再敲出超前陽春砲，連續10場比賽安打，且近2場比賽都有長打表現，近期也屢屢有替球隊挺身而出的關鍵表現，本季打擊率2成73。

李灝宇近10場比賽合計34打數敲13支安打，包括2支二壘打和2轟，敲回8分打點，打擊率、上壘率都達3成82、長打率則是6成47，整體攻擊指數（OPS）1.029，手感正發燙。

報導內文指出，李灝宇正逐漸成為老虎隊在關鍵時刻可以信賴的球員，也是一名可能快速崛起的新星。「隨著李灝宇在進攻端開始做出貢獻，對於目前正處於激烈季後賽競爭中的老虎隊而言，這是一股非常重要的助力，李灝宇已經成為球隊可以依靠的一員，如果他能持續這樣的表現，他將會是老虎隊在10月挺進季後賽的重要原因之一。」

另外也提及，「李灝宇正在向老虎隊展示自己的能力，並且已連續10場比賽擊出安打。如果他能維持這樣的狀態，他絕對能持續幫助球隊提升進攻火力。」可能成為繼麥高尼格爾（Kevin McGonigle）後，老虎隊下一位值得關注的年輕明星球員。

報導認為，如果老虎隊真的激發出李灝宇的潛能，並培養他成為一位明星球員，無論是現在還是未來，都將對球隊帶來巨大幫助，「李灝宇可能會成為老虎隊拼圖中的另一塊重要部分，也會成為長期讓球迷感到興奮的球員。」