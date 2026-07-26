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MLB／大谷翔平牛棚練投取消 道奇教頭認進度倒退但不擔心
道奇隊二刀流球星大谷翔平原訂今天進牛棚練投，計畫臨時喊卡，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實是在前一次牛棚後感覺到左膝仍有不適，狀況有些倒退，但他強調並不擔心，大谷的左膝狀況仍比起明星賽前要好。
大谷翔平在明星賽期間針對左膝傷情進行治療，目前尚未重返投手丘，原訂今天在次牛棚練投，但最終決定取消。
羅伯茲表示，大谷的打擊和跑壘並不影響膝蓋狀況，是在周三（美國時間）的練投時仍感覺到有不舒服，「除非他達到100%把握，我們也有100%的把握，才會推進下一步，現在他自己感覺不到100%，在前一次的牛棚之後狀態有點倒退，我們希望確保這樣的狀況不會再次出現。」
羅伯茲指出，目前卡關的是，大谷在牛棚練投後的休息過後，要再次拉高強度的過程中，無法按照計畫推進，但道奇並不擔心，也認為他的膝蓋狀況仍比明星賽前要好。
羅伯茲不諱言，近兩次輪值少了大谷翔平，對大家來說都很失望，尤其是大谷本人，「但在攻擊上，他還是很棒，我當然認為他還可以打得更好，但他已經是一位MVP等級的選手。」
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