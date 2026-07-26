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MLB／李灝宇2安都打壞球教頭看到從容 隊友大讚：有夠會打！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎隊李灝宇。路透
老虎隊李灝宇。路透

台灣強打李灝宇持續用火燙表現驚艷大聯盟，今天貢獻雙安，包括1支全壘打、1支二壘打，在老虎2：3不敵皇家隊之戰包辦全隊所有分數，老虎捕手羅傑斯（Jake Rogers）大讚：「他真的很會打！」總教練辛區（A.J. Hinch）坦言他兩球都攻擊壞球，但看到李灝宇展現出來的從容與好勝，令人相當驚艷。

李灝宇此役擔任第六棒、三壘手，4打數敲出2安打，碰上皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha），首打席敲出二壘打帶有1分打點追平戰局，雙方1：1平手的局面，四局下李灝宇逮到瓦卡79.4哩變速球掃向左外野，幫助老虎一度超前戰局。

值得注意的是，李灝宇兩球都是攻擊偏高壞球，辛區說：「我們一直都在談攻擊好球，但也不是每次都這樣啦！他今天打的兩球都不在好球帶內，但我很喜歡他保持的自在與競爭態度，看一名年輕選手在每次上場機會獲得成長真的很令人驚艷。」

隊友羅傑斯也大讚：「李灝宇真的很會打，他最近的狀況火燙，看他比賽真的很有意思，我沒看過有多少人能把球打得比他更強勁，當他打出近幾周的火燙狀況，現在他是打線的重要一分子。」

老虎 李灝宇

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