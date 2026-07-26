MLB／李灝宇本季第6轟出爐 單場雙安包辦老虎全場2分

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天先發對堪薩斯皇家隊，締造連10場安打，且敲出本季第6支全壘打，包辦球隊全部2分打點，可惜老虎終場以2比3遭皇家逆轉。

李灝宇今天擔任老虎先發第6棒、三壘手，4打數敲出2支安打，包括1支二壘安打、1發陽春全壘打，包辦球隊全部2分打點。

皇家2局上先靠犧牲飛球取得領先。老虎2局下展開反攻，葛林（Riley Greene）率先敲出二壘安打，李灝宇隨後將皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha）的速球掃向右外野，形成帶有1分打點的二壘安打，幫助老虎追成1比1平手。

李灝宇4局下再度建功，面對瓦卡一顆偏高的變速球，將球轟出左外野全壘打牆，敲出本季第6轟，幫助老虎以2比1超前。

李灝宇近期打擊手感火燙，今天將連續安打紀錄延長到10場。

不過皇家在第7、9局上半各扛出一支陽春彈，老虎9局下雖擊出兩支一壘安打，但無法再添分數，終場老虎就以2比3落敗。