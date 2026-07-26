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MLB／「台灣怪力男」再炸第6轟 李灝宇先敲追平安再揮超前陽春彈
效力於老虎隊的「台灣怪力男」近期超燙手感持續延燒，今天在主場對上皇家隊，擔任先發第6棒、三壘手，2局下先敲二壘打追平比數，4局下再轟出超前陽春砲，本季第6轟出爐！近4戰敲2轟、跨場連3打席敲長打，幫老虎隊取得2：1領先。
李灝宇在此戰賽前已是連9場安打，且屢屢有關鍵貢獻，今天繼續先發上陣。對上皇家先發投手瓦卡（Michael Wacha），首打席在球數2好0壞時，逮中下一顆94.3英里（約152公里）的直球，敲出越過右外野手頭頂的二壘打，擊球初速98.7英里（約158.8公里），送回二壘上的隊友，幫球隊追平比數。
雙方1：1平手的局面，4局下李灝宇第二打席在1出局後上場，抓瓦卡79.4英里（約127.8公里）的變速球掃向左外野，李灝宇「確信步」目送球飛上看台，形成一發超前陽春彈，擊球初速達102.7英里（約165.3公里），飛行距離則是402英尺（約122.5公尺）。
這是李灝宇本季第6轟，繼美國時間22日對小熊隊敲致勝3分砲後，近4場比賽以來擊出的第2發全壘打，而他此戰前兩打席都揮出長打，包括前一戰最後一打席敲二壘打，跨場連3打席都是長打。
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