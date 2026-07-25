MLB／投球機制調整奏效！羅伯茲盛讚：朗希已進入「競爭模式」

道奇24歲日本強投佐佐木朗希繳出本季最佳代表作之一，全場狂飆9K、製造生涯新高21次揮空，幫助道奇在花旗球場以4比2擊敗大都會。賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）更直言，朗希已經不再迷惘，而是真正進入專注比賽的狀態。

朗希此役主投追平本季最長的7局，只被敲3支安打、失掉1分，並送出9次三振。更亮眼的是，他全場製造生涯新高的21次揮棒落空，其中多數來自招牌指叉球。

事實上，大都會總教練格林（Andy Green）透露，球隊賽前情蒐特別提醒打者，不要追打好球帶下方的球，否則很容易陷入麻煩。但大都會整場比賽大多數時間，仍無法解決朗希的指叉球。

「說『不要追打』是一回事，能不能辨識他的指叉球又是另一回事，我們今晚在這方面做得很辛苦。」

格林進一步表示，「他投了很多很好的、從好球變成壞球的指叉球，滑球也投得不錯。我們揮了太多好球帶外的球。坦白說，只拿2分很難擊敗聯盟最好的球隊之一，真的很難用這種方式贏球。」

相較於上一場先發，朗希本場球速稍微下降。上周在洋基球場，他有21球達到100英里，本場則只有1球突破100英里。不過，佐佐木認為，今天的指叉球反而是本季最佳狀態之一，加上捕手拉辛（Dalton Rushing）引導得宜，讓整體配球計畫順利執行。

「所有事情都按照比賽計畫進行。像今天第一次踏上新的投手丘時，我的球速通常會稍微下降。所以只要我能持續重複相同動作，就會更有信心，也能更積極攻擊打者。」朗希說道。

羅伯茲則認為，朗希從第4局到第7局的表現尤其出色，投球機制也已進入目前最穩定的狀態。

「他整晚的控球都非常好，投球有效率，也沒有承受太大壓力，看到他完成第7局很棒。」羅伯茲讚揚道。

此外，羅伯茲認為朗希現在站上投手丘時，已經不再思考機制問題，而是進入競爭模式，「他的投球動作能夠穩定重複，看起來不再像是在摸索，而是單純照著比賽計畫執行。」

不僅如此，今日敲出兩分砲的塔克（Kyle Tucker）也給予朗希高度肯定。

「他每次上場都傾盡全力，即使有時遇到逆境，他仍會站上投手丘，把自己最好的一面和所有能力都拿出來。」

事實上，本季對朗希而言並非一路順遂，在此戰之前，他本季防禦率仍接近5.00，一度因投球內容起伏而受到不少討論。不過，若加上今天對大都會的好投，朗希近3場先發明顯回穩，逐漸找回應有身手，也讓外界對他的調整成果充滿期待。