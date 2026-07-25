MLB／佐佐木朗希招牌指叉9K征服大都會 大谷翔平「IG讚聲」好暖

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希今天在客場對戰紐約大都會的比賽中繳出7局僅被敲3支安打、失1分、送出9次三振的精彩內容，成功拿下睽違約2個月的勝投，也是本季第4勝。

擔任開路先鋒兼指定打擊的大谷翔平以3打數2安打、1分打點的表現貢獻勝利，其中還擊出致勝高飛犧牲打。賽後，大谷也透過IG限時動態分享佐佐木朗希的投球畫面，用默默守護的方式來向這位學弟表達讚賞和敬意。

佐佐木朗希雖然在第2局遭到對手轟出陽春全壘打失掉全場唯一1分，但之後迅速調整狀態，展現壓制力十足的投球內容。第6局面對大都會前三棒打者時，連續送出3次揮空三振，第7局則再度讓對手三上三下；全場共投94球，其中63球為好球，被敲3支安打、失1分，另有2次四壞保送，送出包含連續4名打者三振在內的9次三振。

道奇靠著佐佐木朗希的優質先發順利贏球。就在他退場約53分鐘後、比賽結束約25分鐘，大谷更新Instagram限時動態，轉發洛杉磯當地轉播單位《SportsNet LA》分享的佐佐木朗希投球照片，沒有留下任何文字，只以畫面表達對隊友的肯定。

大谷翔平透過IG限時動態分享佐佐木朗希的投球畫面，表達讚賞之意。圖截自大谷翔平IG

賽後，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也對佐佐木朗希的表現毫不吝惜給予高度讚賞。「今晚他的投球非常精彩，整場比賽控球都很好，投球效率很高，沒有讓自己陷入太多壓力。」羅伯茲表示。

談到佐佐木朗希在第2局失分後迅速回穩，還在第6局連續三振中心打線時，羅伯茲認為最大的改變來自投球機制與心態。

他表示：「他站上投手丘時已經不會想太多，完全進入與打者對決的模式，投球動作的再現性非常高，不再有一邊投一邊猶豫的感覺，也能確實執行賽前制定的比賽策略。」

這場比賽佐佐木朗希一共製造本季新高21次揮空，其中有15次來自招牌指叉球。羅伯茲分析指出：「最重要的是，他現在能先把球投進好球帶。由於他的速球本身就具有極大威脅性，當指叉球沿著相同軌跡飛向好球帶時，打者就很難判斷是否該放掉，因此更容易揮空。」

比賽進行至6局結束時，羅伯茲觀察到佐佐木朗希仍保有充足體力，因此決定讓他續投第7局。他表示：「我看得出來他還有餘力，還能繼續投下去。」而佐佐木朗希也沒有辜負教練團期待，順利完成7局投球任務。

「他上一場先發就已經很出色，但今晚的表現又更上一層樓。他每一次登板都持續累積好的成果，希望他能維持這樣的節奏，繼續一步一步提升，相信未來還有更大的成長空間。」羅伯茲說。