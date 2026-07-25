MLB／連2場對右投鄭宗哲都坐板凳 紅襪擊落藍鳥升外卡第2

紅襪隊台灣好手鄭宗哲連2場坐板凳，不過紅襪今天仍以6：4擊敗藍鳥隊，戰績53勝49敗升到外卡第2，落後同區的光芒隊6.5場、落後洋基隊4.5場。

紅襪前一場輸給金鶯隊終止15連勝，今天與藍鳥交手，8局上打完4：4平手，8局下靠著岡薩雷茲（Romy Gonzalez）和西格勒（Anthony Seigler）連續長打進帳2分，終場就以2分之差贏球。

紅襪15連勝期間，面對右投先發大多使用鄭宗哲先發守游擊，對左投則是使用蒙納斯塔瑞歐（Andruw Monasterio）。不過最近2場紅襪都面對右投先發，都派出蒙納斯塔瑞歐先發，而不是鄭宗哲。

本季鄭宗哲對左投只有5打數1安打，吞下4次三振。面對右投34打數9安打，選到4保送，打擊率0.265，OPS值0.636，守備方面，目前出局製造值（OAA）為+1。

蒙納斯塔瑞歐則是左投殺手，本季對左投OPS值高達0.927，對右投只有0.599。另外，蒙納斯塔瑞的守備是隱憂，本季出局製造值（OAA）-6，其中在游擊防區累積-2。